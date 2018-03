Anitta volta a ter programa de TV no Multishow

Programa vai colocar famosos para disputar jogos e terá bastante interação com redes sociais

A cantora Anitta voltará a ter um programa de TV no canal pago Multishow. Desta vez, a atração vai se chamar #AnittaEntrounoGrupo (assim mesmo, um título escrito com hashtag). A estreia está marcada para o dia 3 de abril, às 20h30.

A ideia é mostrar o artista conversando com convidados enquanto eles disputam algum tipo de jogo, como damas ou xadrez. No primeiro dia, o programa vai contar com a presença de Jojo Toddynho, Victor Sarro, David Brazil e Tirulipa. Alguns youtubers também estão na lista dde futuros participantes. Ao todo, serão quatro edições, todas ao vivo e com intereção dos espectadores via redes sociais.

Veja a chamada do programa: