Aniversariante, Vitória da Conquista vence Atlântico na estreia

Bode faz 3x1 de virada, no Barradão

O Vitória da Conquista deu um belo presente de aniversário ao seu torcedor neste domingo (21). No dia em que o clube completa 13 anos de fundação, estreou com triunfo no Campeonato Baiano. Treinado pelo ex-atacante Washington, o "Coração Valente", o Bode venceu o Atlântico de virada por 3x1, no Barradão.

O torcedor, no entanto, começou o ano apreensivo. O primeiro gol do jogo saiu dos pés de Vitinho, que abriu o placar para o time de Lauro de Freitas após cobrança de pênalti. De quebra, ele marcou também o primeiro gol do Baianão 2018.

A reação não demorou. Beleu conseguiu o empate para o Vitória da Conquista após chute de fora da área em que a bola desviou na defesa adversária e deixou o goleiro José Augusto sem reação.

O responsável pela virada foi Rafamar, de cabeça. Mas o dia era mesmo de Beleu. O meia, que atuou pelo América-RN no ano passado, foi contratado para ser um dos destaques da temporada e começou muito bem: marcou o segundo dele no jogo e fechou o caixão em 3x1.

O Vitória da Conquista volta a campo na quarta-feira (24), quando recebe o Vitória, às 21h45, no estádio Lomanto Júnior, em Conquista. No mesmo dia, às 20h30, o Atlântico visita o Fluminense de Feira, no Joia da Princesa.