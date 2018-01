Ano novo: ocupação hoteleira bate recorde em Salvador

Virada atingiu quase 100% de ocupação para alguns hotéis da cidade, de acordo com setor

O ano de 2018 começou com a melhor movimentação turística da história de Salvador durante o Réveillon. A virada atingiu quase 100% de ocupação para alguns hotéis da cidade. “Há cerca de oito anos, dificilmente chegávamos a 70% de ocupação no Ano-Novo. Com o Réveillon sendo feito de forma mais organizada, divulgado de forma adequada, há dois anos chegamos a ter entre 90% e 95% de ocupação. Este ano, estamos beirando os 100%, teve hotel que teve 98%”, afirmou o presidente do Conselho Baiano de Turismo (CBTur), Roberto Duran. O volume de turistas foi 9% maior.

Um levantamento feito pela Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA) apontou que a ocupação média na cidade foi de 96,09% no dia 31 de dezembro. Alguns deles chegaram a lotar, como é o caso do Hotel São Salvador, no Stiep, do Mercure Rio Vermelho e do Grande Hotel da Barra.

O gerente operacional do Hotel São Salvador, David Mascarenhas, conta que, pela primeira vez, o hotel conseguiu fechar três dias (29, 30 e 31/12) com 100% de ocupação no Ano-Novo: “A gente geralmente tem dois dias de ocupação no Réveillon. Nós temos 304 apartamentos, então foi um resultado muito bom”.

O gestor contou que o Festival Virada Salvador foi um atrativo a mais para os turistas. Uma parte do público do hotel foi para a Arena Daniela Mercury, que fica a apenas dois quilômetros do hotel.

Mas até quem fica fora do circuito tradicional do turismo lucrou. É o caso do Hotel Dom Passos, no Campo da Pólvora, que costumava ficar cheio no Ano-Novo por causa da proximidade com a Praça Cayru, onde acontecia a festa até o ano passado. “Estávamos com uma ocupação habitual, de 55%. Mas, no dia 31, só um dos quartos ficou desocupado”, contou o administrador, Fabiano Passos.

O presidente da Salvador Destination, Paulo Gaudenzi, apontou que a divulgação antecipada do Festival Virada Salvador, que acontece há três anos, foi responsável pelo resultado positivo: “No momento em que a prefeitura resolveu antecipar a informação para o Brasil do que seria o Réveillon, isso facilitou muito a venda de pacotes turísticos porque deu muito tempo para que os operadores oferecessem este produto”.

O resultado agradou baianos e turistas. “É a primeira vez que vim a Salvador e quero voltar. Estou me sentindo privilegiado. Agora, eu posso dizer que senti o verdadeiro axé da Bahia”, disse o gerente de Marketing Júlio Soares, que veio de Nova York para curtir o Réveillon de Salvador.

Para o prefeito ACM Neto, o maior prêmio é o sorriso de quem vai curtir a festa. “O nível de alegria e satisfação das pessoas é o que eu considero o destaque desse Réveillon 2018”, comentou.

Para Roberto Duran, Salvador saiu da sombra do Rio de Janeiro este ano. “A avaliação é de plena satisfação de do mercado turístico. Um trabalho bem feito e sério que está dando resultados”, apontou o presidente do CBTur.