ANP inicia leilão de blocos terrestres da 15ª rodada

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) iniciou há pouco a segunda etapa da 15ª Rodada de Licitação para exploração e produção de petróleo e gás em bacias sedimentares brasileiras localizadas em terra. Durante a tarde, serão oferecidos 21 blocos terrestres nas bacias do Paraná e do Parnaíba.

Os blocos marítimos foram leiloados na manhã de hoje e renderam um bônus de assinatura de R$ 8 bilhões ao Tesouro Nacional. Um total de 22 blocos foi arrematado entre 47 disponíveis.

O resultado foi comemorado pelo Ministério de Minas e Energia, pela Petrobras e pelo Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocumbustíveis

Quatro empresas se inscreveram para esta etapa: a Cobra Brasil Serviços Comunicações e Energia S.A., a Parnaíba Gás Natural; a Petrobras e a Rosneft Brasil E&P Ltda.