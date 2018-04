Antes de chegada de Lula, PM define áreas para manifestantes em frente à PF

Polícia do Paraná organiza áreas específicas para grupos pró e contra ex-presidente

Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Com a expectativa da chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Polícia Militar do Paraná organiza áreas específicas para manifestantes favoráveis e contrários ao ex-presidente em frente ao prédio da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

Os dois grupos ficarão separados por um espaço de 30 metros, entre eles haverá ainda uma barreira de policiais e carros da corporação para assegurar que manifestantes não se encontrem.

O comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, tenente-coronel Polak, explicou que os apoiadores de Lula ficarão próximas ao portão de acesso à Superintendência. Já os opositores deverão se concentrar do outro lado do prédio.

Segundo o comandante, a medida serve para evitar confrontos e permitir que possam se manifestar. “Tudo isso é para que eles não se misturem, não fiquem se degladiando, porque não é isso que nós queremos. A democracia diz que todos nós temos a liberdade de expressão”, disse. O militar não revelou o número de policiais que devem trabalhar na operação por questões de segurança.

A determinação foi negociada com grupos a favor de Lula que se encontram no local desde a manhã. A PM evitou dar uma estimativa de manifestantes no local. O comandante informou também que assim que grupos contrários ao petista chegarem na Superintendência serão encaminhados para o local destinado a eles.