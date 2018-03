Antes de faturar R$ 93 mi por ano, empreendedora faliu dois salões

Coach Paulo Vieira, autor de O Poder da ação, analisa a história de Jane Muniz, fundadora do SPA das Sobrancelhas, nova personagem da série 'O que aprendi com meu erro'

Quem vê a rede de Franquias SPA das Sobrancelhas faturar R$ 93 milhões por ano, nem imagina que ela superou a falência de outro negócio antes de fundar a empresa, que tem hoje 400 franquias comercializadas em todo o país – destas, pelo menos, 9% estão na Bahia. A empreendedora que saiu de uma comunidade de Madureira, no Rio de Janeiro e passou por diversos empregos desde atendente a vendedora de loja é quem conta o que aprendeu com os erros na segunda reportagem da série do CORREIO.

E não foram poucos os problemas que Jane Muniz enfrentou até alcançar o sucesso com o SPA das Sobrancelhas. O primeiro contato com o mundo da beleza foi em uma perfumaria. Só ali que ela passou a entender melhor como funcionava o uso dos cosméticos. Antes, ela lavava os seus cabelos com sabão de coco e mal sabia o que era um condicionador.

“Desde nova, eu me virava para conseguir ter o meu dinheiro de jeito honesto. Aos 9 anos, carregava água para os vizinhos por uns trocados; aos 10, lavava louça e roupa. Com 13, consegui meu primeiro emprego vendendo bijuteria. Depois, não parei mais”.

Com um curso de cabelereiro e um investimento de R$ 8 mil surgiu o primeiro salão de beleza. “Fundei meu primeiro salão de beleza aos 19 anos. O meu negócio ia bem, até decidirmos abrir o segundo salão. Não estávamos preparados para administrar dois negócios ao mesmo tempo, e acabamos indo a falência e fechando os dois salões. Dividindo nossa energia entre as duas unidades, não conseguimos cuidar tão bem dos dois e a clientela foi começando a cair, mas os custos agora eram o dobro. Resultado: quebramos”.

Jane fechou os salões devendo o aluguel, telefone, salários e pagamentos de fornecedores. “Ficamos com uma mão na frente e outra atrás. Uma sensação de fracasso indescritível. Fiquei muito desanimada. Assim como me descobri uma excelente vendedora, também era uma péssima cobradora. Perdi muito dinheiro por conta disso, considero esse meu maior erro. Você precisa ter compromisso com o seu negócio se quiser mantê-lo. Aprendi isso da pior maneira possível”, lembra.

Retomada

A volta por cima veio com a fundação do SPA das Sobrancelhas. Junto com o marido Marko Porto, a empresária enxergou que existia uma demanda grande por procedimentos de embelezamento do olhar e que, ainda assim, era um mercado ainda pouco explorado. Mas antes de se jogar em outro negócio, Jane estudou as possibilidades e reviu os processos de gestão, que até então não tinha. Estudou, pesquisou bastante sobre a melhor maneira de ofertar o serviço e manter a sustentabilidade da nova empreitada.

“Eu já era uma empreendedora experiente quando montei o SPA das Sobrancelhas, sabia exatamente aonde queria chegar e o que fazer para alcançar o sucesso. Meus erros fizeram de mim uma verdadeira empreendedora. É muito frustrante quebrar um negócio, mas mais frustrante ainda é desistir de um sonho”.

No trajeto, ela confessa uma das estratégias mais equivocadas que a levaram à falência nas experiências anteriores foi achar que sabia de tudo. “O empreendedorismo é uma eterna escola, você precisa sempre estar aprendendo coisas novas e se reinventando, pois o mercado está em constante mudança. Quem se recusa a sempre buscar mais conhecimento e a inovar acaba ficando para trás”. Foi assim que ela se tornou uma empresária “inconformada”: “Por isso sempre acho que tudo pode melhorar”, completa.

Atualmente, a expectativa do SPA das Sobrancelhas é expandir 86% este ano. “ O que aprendi no negócio e na gestão anterior dos salões que tive é que não devemos meter os pés pelas mãos. Temos que entender o ciclo de vida da empresa, identificar as oportunidade e respeitar as limitações. Isso não é retrocesso e sim, ser estratégico”, destaca Jane.





'O segredo para lucrar com mais longevidade é trazer a gestão para o seu negócio', aconselha Paulo Vieira

LIÇÃO CORPORATIVA POR PAULO VIEIRA

O segredo para lucrar mais e com longevidade é trazer a gestão para dentro de seu negócio: gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, etc. É possível observar três tipos de empreendedor. O aventureiro, que entra no negócio porque percebeu uma abertura, uma oportunidade, começando sem saber de nada. Um negócio pode até começar dessa forma, mas não consegue ter longevidade. O segundo estágio é o empreendedor tradicional. Ele entende do ramo de atividade e ama o que faz, realiza o trabalho de maneira bem-feita, com energia, com afinco, porém entende pouco ou quase nada de gestão. Com o tempo, começa a se sentir extremamente desgastando e sobrecarregado, porque ao invés de estar focado na gestão estratégica, passa o dia inteiro em atividades operacionais. É sair do padrão de aventureiro ou de tradicional e chegar ao último nível, que é o empreendedor gestor como a Jane se tornou após as experiências ruins que passou. Neste nível o empreendedor traz ferramentas, tecnologia e, sobretudo, método de gestão para o negócio. Ele monta uma equipe de qualidade, compromissada com o sucesso do negócio, e consegue concentrar seus esforços na visão estratégica da empresa. Assim, consegue crescer consistentemente sem desgastar a própria vida.

Paulo Vieira é Master Coach e fundador da Febracis Coaching Integral e Sistêmico. Vieira também é autor do livro O Poder da Ação.