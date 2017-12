Anthony Hopkins faz 80 anos neste domingo

Em 2018, ator comemora cinco décadas de cinema

Quem encerra o ano soprando velinhas é o ator britânico Anthony Hopkins, que faz 80 anos hoje. Ele nasceu no dia 31 de dezembro de 1937 em Port Talbot, no País de Gales. Para juntar duas comemorações, em 2018 serão celebrados os 50 anos de sua estreia no cinema, em 1968, no filme ‘O Leão no Inverno’, de Anthony Harvey.

Philip Anthony Hopkins, seu nome de batismo, era péssimo aluno mas adorava artes. Terminou a escola praticamente à força e serviu ao exército por dois anos. Depois, se inscreveu na Royal Academy of Dramatic Art. A estreia no teatro profissional foi em 1960.

Hopkins, famoso pelo criterioso trabalho de preparação, ficou mundialmente famoso em 1991, quando viveu o assassino em série canibal, Hannibal Lecter, em ‘O Silêncio dos Inocentes’, de Jonathan Demme. Entre os destaques da carreira no cinema estão ainda: ‘Retorno a Howards End’ e ‘Vestígios do Dia’, de James Ivory; e ‘Shadowlands - Terra das Sombras’, de Richard Attenborough.

O ator também repete obsessivamente suas falas até conseguir dizê-las sem pensar. Em Amistad, surpreendeu toda a equipe ao dizer, de uma só vez, o longo discurso no tribunal, que ocupa sete páginas de roteiro. Isso, segundo ele, cansa, e por isso mesmo Hopkins vive ameaçando parar.

Atualmente, está no ar como o Dr. Ford da série Westworld, do canal fechado HBO. Em 1993, foi feito cavaleiro (sir) pela rainha Elizabeth II. Dez anos mais tarde, ganhou sua estrela na Calçada da Fama, em Hollywood.