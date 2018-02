Ao menos 28 filmes serão removidos da Netflix este mês; veja lista

As Vantagens de ser Invisível e Meia-Noite em Paris estão na lista

Pelo menos 28 títulos serão removidos do catálogo da Netflix, maior plataforma de streaming do mercado, até o dia 28. Entre eles, o clássico Drácula de Bram Stoker, de 1992, além de As Vantagens de ser Invisível, A Pele que Habito e Meia-Noite em Paris. Confira as datas abaixo.

19 de fevereiro

Hunter x Hunter: Phantom Rouge

20 de fevereiro

As Vantagens de Ser Invisível

(Foto: Divulgação)

Um Homem de Sorte

21 de fevereiro

Surfwise

22 de fevereiro

Água Negra

Flores de Aço

Incondicional

Louco por Sexo

O Duende - As Origens

O Pescador de Ilusões

O Pestinha

23 de fevereiro

Vessel





25 de fevereiro

A Pele que Habito

(Foto: Divulgação)

Intercâmbio de Casais

Meia-Noite em Paris

(Foto: Divulgação)

O Noivo da Minha Melhor Amiga

Paixão sem Limites





26 de fevereiro

A Concubina do Imperador

Até que os Sogros os Separem

Entre a Lei e o Salto Alto

(Foto: Divulgação)

Eungyo - A Musa

Hope

O Traidor

Reportagem Exclusiva

The Silenced

28 de fevereiro

Demain

Drácula de Bram Stoker

(Foto: Divulgação)

O Melhor Jogo da História