Ao vivo: veja sessão do STF que decidirá o futuro de Lula

O julgamento do habeas corpus (HC) do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acontecerá em poucos instantes. A sessão deve decidir o destino do petista. Caso o pedido seja aceito, o STF impedirá que Lula seja preso até que se esgotem todos os recursos do seu processo.

Caso o pedido seja negado, tornará mais próxima a prisão do o ex-presidente, já que o julgamento dos embargos de declaração no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), previstos para a próxima segunda-feira, tende a ser maais tenso. Isso porque a presidente do Supremo, Cármen Lúcia, preferiu pautar o caso específico do petista e não as ações que pedem a discussão geral sobre a prisão após a condenação em segunda instância.

