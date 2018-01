Aos 113 anos, morre homem mais velho do mundo

O espanhol Francisco Núñez Olivera deixou 15 bisnetos

Morreu aos 113 anos, nesta segunda-feira, o espanhol Francisco Núñez Olivera, considerado o homem mais velho do mundo, no município de Badajoz. A causa da morte, no entanto, não foi revelada. Ele deixa quatro filhos, nove netos e 15 bisnetos.

— É uma tristeza para a aldeia e para o mundo inteiro. Nos últimos anos, ele significou muito para nós, representou nossa aldeia e ajudou a sermos conhecidos e amados — disse Antonio Carmena, prefeito de Bienvenida, vila onde Francisco Núñez Olivera morava.

Marchena, como era chamado, disse em entrevista ao jornal espanhol "El Mundo", em 2015, que gostaria de viver mais alguns anos, mesmo que todos os seus amigos já estivessem mortos.

— Eu sei que sou velho, mas não me sinto velho — confessou ao diário, na época.

De acordo com a filha, Antonia, seu pai estava com "boa saúde" e raramente sentia dores ou adoecia. Com a morte de Francisco, o homem mais velho do mundo atualmente é o japonês Masazou Nonaka, que tem 112 anos e 189 dias de idade.