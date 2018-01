Aos 40 anos, Belfort anuncia aposentadoria do MMA

Brasileiro revelou que o duelo contra o jamaicano Uriah Hall, neste domingo (14), será a última da sua carreira

O lutador Vitor Belfort revelou nesta quinta-feira (11) que está perto de encerrar a carreira no MMA. Em entrevista ao podcast "UFC Unfiltered", Belfort afirmou que a luta contra o jamaicano Uriah Hall, neste domingo (14), em St. Louis, será a sua última.

"Esta é minha luta de aposentadoria. Depois disso, vou descansar", disse o ex-campeão peso-meio-pesado durante a entrevista. Foi a primeira vez que afirmou publicamente que vai pendurar as luvas.

Aos 40 anos, Vitor Belfort iniciou sua carreira no MMA em 1996, com apenas 19 anos. No período, 'The Phenom', como ficou conhecido, fez lutas memoráveis, como o nocaute com uma chuva de socos aplicada sobre o brasileiro Wanderlei Silva, com apenas 44 segundos, e a derrota para japonês Kazushi Sakuraba, no Pride.

Sem as rotinas intensa de preparação para as lutas, Belfort planeja se dedicar ao 'Belfort Fitness Lifestyle', um modelo de treinamento e academia criado por ele em parceira com a esposa, a ex-apresentadora Joana Prado.

"A vida é dividida em estações, e você precisa reconhecer as estações. Eu fiz mais que o bastante. Às vezes faço flashbacks e penso, "uau, ainda estou fazendo isso, isso é loucura!" Sou muito grato, mas acho que meu corpo precisa descansar. Tenho outras coisas, tenho negócios. Desenvolvi um sistema de treinos em grupo que vamos licenciar. Quero ajudar o esporte de alguma forma e fazer outras coisas. Temos que saber a hora de começar e a hora de terminar. Está na hora", afirmou o lutador.