Aos 54 anos, Glória Pires posa de biquíni e mostra boa forma na beira da piscina

A atriz Gloria Pires surpreendeu os seguidores ao postar no Instagram uma foto de biquini, na beira da piscina, no Rio nesta quinta-feira (22). A intérprete de Beth, de "O outro lado do paraíso" exibiu um corpo de dar inveja aos 54 anos.

"Pode #tbt da semana passada? No meio de uma semana de muito trabalho, dá uma saudade desse descanso gostoso", escreveu ela na legenda da imagem. A foto rendeu centenas de comentários cheios de elogios como "Deusa", "Sua maravilhosa" e "Os anos pra ti não passam".