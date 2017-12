Apagão atinge Shopping da Bahia nesta terça (26); assista

O incidente deixou os clientes do shopping assustados e provocou longas filas nos guichês de pagamento

Lojas do Shopping da Bahia fecharam as portas por volta das 18h53 desta terça-feira (26) após o estabelecimento sofrer queda de energia. O incidente provocou falta de luz três vezes.

Nas duas primeiras vezes que a queda ocorreu a luz voltou rapidamente, mas na última vez a energia demorou para voltar. Em algumas lojas, a energia já funciona normalmente. Em outras, entretanto, a situação permanece.

(Foto: Giuliana Mancini/CORREIO)

O ocorrido deixou os frequentadores do shopping assustados e provoca neste momento longas filas nos guichês de pagamento. A assessoria do shopping ainda não informou a causa do apagão.