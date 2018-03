Apagão prejudica tratamento e fornecimento de água na Bahia

Embasa afirma que retorno só ocorrerá na madrugada; Coelba diz que serviço foi normalizado

Estação de Tratamento de Água DA Embasa, na Boca do Rio (Foto: Arquivo CORREIO)

Como se não bastassem os transtornos causados pela falta de energia na Bahia, agora os cidadãos também podem enfrentar falta d’água em casa. Isso porque a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) também foi afetada pela interrupção no fornecimento de eletricidade. As unidades de produção de água potável estão paradas desde as 16h desta quarta-feira (21).

Com isso, a água não é retirada dos mananciais para a estação de tratamento, nem das estações de tratamento para os reservatórios de distribuição.

A Embasa recebeu um comunicado da Companhia de Eletricidade do Estado (Coelba) informando que o fornecimento de energia só seria normalizado na madrugada desta quinta-feira (22), por volta de 2h, depois que boa parte da Bahia já teve o serviço de eletricidade restabelecido. Isso acontece porque a empresa de saneamento não usa a mesma energia que o consumidor comum, mas sim aquela de alta tensão.

Em contato com o CORREIO às 21h15, no entanto, a Coelba disse que todos os serviços já tinham sido restabelecidos, inclusive o fornecimento à Embasa.

Na seca

Leitores do CORREIO que moram em bairros como Brotas e Pituba relataram que já estavam sem água. A Embasa não soube precisar quais bairros estão desabastecidos. Segundo a assessoria da empresa, o usuário deve sentir a interrupção no fornecimento quando o reservatório da residência ou da região estiver desabastecido.

Os lugares mais altos devem ser os primeiros a ser atingidos, já que com a diminuição do fluxo, a água perde pressão e não consegue subir.