Apesar da instabilidade do time, Nino lembra: ‘aqui é Bahia’

Lateral tricolor acredita no crescimento da equipe nas fases decisivas do Baiano e Copa do Nordeste

No Campeonato Baiano, não há mais espaço para erros. As semifinais contra a Juazeirense já começam no próximo fim de semana. A primeira delas será no sábado, às 18h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Mesmo ciente das dificuldades que o time vai enfrentar, o lateral-direito Nino Paraíba falou da necessidade do Bahia se impor diante do adversário.

“A gente sabe (da dificuldade), a gente jogou lá. É muito difícil o campo. Mas aqui é Bahia. A gente tem que chegar lá e mostrar nosso futebol. Fazer um grande resultado lá para trazer o resultado para cá”, afirmou em entrevista coletiva.

Um dos jogadores mais regulares da equipe em 2018, Nino falou do seu bom momento, mas garantiu que o time vem crescendo como um todo. “Sim. Estou chegando em um momento bom, o nosso grupo também está entrosando mais e nós vamos sabendo onde cada um está para dar o passe. Minha parte física está bem e espero fazer um grande jogo”.

Para a partida em Juazeiro, o técnico Guto Ferreira deve ter o retorno do volante Gregore, já recuperado de uma lesão na panturrilha. Ele já faz transição física no campo ao lado de Mena. O chileno, no entanto, deve demorar um pouco mais para voltar ficar à disposição.

O meia Allione e o atacante Elber fizeram exames de imagem e o clube ainda não divulgou o resultado. O argentino sofreu uma entorse no joelho e Elber sentiu dores na coxa, diante do Náutico.