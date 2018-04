Aplicativo espiona com quem você está falando no WhatsApp

ChatWatch analisa os dados dos usuários e dá até palpites precisos sobre quando foram dormir e acordaram

Um aplicativo (app) chamado ChatWatch está dando o que falar. Ele apareceu recentemente na App Store da Apple com uma proposta bastante curiosa: a de "espionar" os seus contatos do WhatsApp a partir de informações públicas que o mensageiro disponibiliza para todos os usuários. É possível, por exemplo, saber se duas pessoas específicas estavam conversando uma com a outra em determinado momento e até possível ter palpites precisos sobre quando as pessoas foram dormir e quando acordaram.

Para isso, o app verifica os horários em que seus contatos estiveram online durante o dia e extrapola uma probabilidade de duas pessoas terem batido um papo. Naturalmente, isso não dá 100% de certeza em momento algum, mas pode dar algumas boas ideias para quem é ciumento, por exemplo, ou simplesmente está tentando pegar algum contato mentiroso.

O ChatWatch analisa em gráficos bem compreensíveis a atividade dos seus contatos no WhatsApp durante o dia. Dessa forma, é possível inclusive ter palpites precisos sobre quando as pessoas foram dormir e quando acordaram. Os desenvolvedores informam que a intenção é conscientizar os usuários do WhatsApp e de outros serviços do Facebook sobre a forma como a empresa trata os dados privados dos usuários. Com um simples status público, foi possível criar algo tão perturbador quanto o ChatWatch.

De acordo com a página oficial do aplicativo, dá ainda para descobrir se funcionários estão conversando durante as horas de serviço, se seu filho está acordando a tempo de ir para faculdade e até mesmo estimar se seu parceiro saiu com amigos na noite passada.



Vale destacar, contudo, que o novo app não consegue trazer para você o conteúdo das conversas de seus contatos. Ele simplesmente dá palpites sobre quando essas pessoas estavam online e analisa possíveis momentos de conversa paralela que talvez possam lhe interessar.

(Foto: Reprodução)

Proteja-se

Uma das maneiras de "se proteger" do aplicativo-espião é modificar as configurações de privacidade do WhatsApp e tornar privadas as informações sobre a "última conexão". O indicador "online", no entanto, não pode ser desativado.

Para quem tem Android, uma notícia ruim: o ChatWatch só está disponível para iOS e não é gratuito. Custa US$ 1,99. Os desenvolvedores afirmam que os valores serão revertidos para a manutenção do app e também para uma ONG focada em combater as ideias e posições políticas de Donald Trump, presidente dos EUA.