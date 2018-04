Apoiadores de Lula preveem atos em várias cidades do Brasil

Existem atos previstos para as capitais Salvador, Aracaju, Belém, Brasília, Cuiabá, Fortaleza e Rio de Janeiro

Atos em apoio ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva estão previstos para diversas cidades brasileiras ao longo da tarde e noite desta sexta-feira, conforme eventos criados em redes sociais. A Frente Brasil Popular planeja eventos em capitais e outras cidades em Estados de todas as regiões do País.

Na Região Metropolitana de São Paulo, os apoiadores de Lula estão concentrando as manifestações em São Bernardo do Campo, onde grupos já se reúnem em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Atos marcados em sua maioria para horários entre 16 horas e 17 horas desta sexta estão previstos em capitais como Aracaju, Belém, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, além de Rio de Janeiro, Salvador, entre outras.

Fora das capitais, há atos agendados para ocorrer em Campinas (SP), além de manifestações em cidades mineiras como Juiz de Fora, Ouro Preto, Uberlândia, na paraense Altamira e nas cidades baianas de Feira de Santana e Vitória da Conquista.