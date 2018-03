Após 5h de apagão, energia em Salvador e RMS é 100% restabelecida

Blecaute na capital e região começou às 15h48 e serviço foi retomado às 20h48

O serviço de energia elétrica foi completamente restabelecido em Salvador e Região Metropolitana às 20h48, exatamente cinco horas após o início de um apagão iniciado às 15h48 e que também atingiu o interior da Bahia e outros estados das regiões Norte e Nordeste. Na capital, de acordo com a assessoria da Coelba, a energia foi completamente restabelecida às 20h17 desta quarta-feira (21), 4h29 minutos após o início do blecaute.

“A energia foi restabelecida nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro e Itabuna, depois de um problema no Sistema Interligado Nacional que causou falta de energia no Norte e Nordeste nesta quarta-feira”, confirmou a assessoria da Coelba.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), técnicos do órgão trabalham desde o final da tarde para que o sistema seja totalmente religado e a energia está sendo restabelecida de forma gradativa.

Terreiro de Jesus, no Pelourinho, era um breu completo no final da tarde (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Metrô voltou

Com o retorno da energia, o metrô de Salvador, que tinha interrompido a circulação das composições, também reabriu para os passageiros. Segundo a CCR, que opera o sistema, os acessos às estações foram abertos às 19h57. A interrupção do serviço ocorreu às 15h54.

"Devido à falta de energia Norte-Nordeste estamos com o sistema inoperante", dizia mensagem transmitida pelo sistema do metrô. Os passageiros receberam orientação para deixar os vagões e buscarem ônibus para que possam fazer suas viagens.

O blecaute também afetou os ascensores da cidade. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o Elevador Lacerda ficou sem funcionar por cinco minutos, mas os geradores possibilitaram a retomada do serviço. Já os planos inclinados tiveram de fechar, por não contar com os mesmos equipamentos. O serviço só retorna nesta quinta.

Semáforos

Os semáforos da capital, que também estavam sem funcionar desde as 15h48, voltaram a funcionar aos poucos, segundo a Superintendência de Trânsito (Transalvador). Apenas em alguns locais o funcionamento ainda está intermitente, como na Rótula do Abacaxi e na Rua Lucaia, no Rio Vermelho, que ainda estão apagados.

O trânsito nas principais vias da cidade no final da tarde e início da noite apresentou diversos congestionamentos, também potencializado pelo retorno de trabalhadores e estudantes para casa.

A equipe de manutenção semafórica, de acordo com a Transalvador, estará de plantão durante toda a noite para dar conta de possíveis problemas com os equipamentos.