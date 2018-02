Após anos parado, avião da Vasp é retirado do Aeroporto de Salvador

Equipamento foi levado para o interior do Paraná

Foi retirada nesta sexta-feira (23) do pátio do Aeroporto de Salvador uma das últimas aeronaves da Vasp, empresa que faliu em 2008.

Por anos, o Boeing 737-200, que tem 30 metros de comprimento e pesar cerca de 40 toneladas, ficou no pátio do terminal, mesmo sem uso. Agora, ele segue para o interior do Paraná, levado com ajuda de duas carretas e três batedores.

Na saída da cidade, lentidão no trânsito. Segundo a Transalvador, por conta do cuidado necessário para a manobra com o avião, a operação acabou deixando o tráfego congestionado na região da Avenida Paralela. Um flagra feito já em Lauro de Freitas mostra o avião em meio aos carros. O traslado travou o fluxo de veículos nas avenidas Santos Dumont e Carybé, além da BA-099, conhecida como Estrada do Coco. A Transalvador afirmou que o avião seguiu em direção à BA-526.

A operação foi programada pela empresa que ganhou o equipamento em arremate. A concessionária do Aeroporto monitorou tudo. Esta ação faz parte da etapa de preparação para o início das obras de melhorias previstas no contrato de concessão da Anac, estimadas para o segundo semestre do ano.

Veja fotos do avião sendo transportado (Fotos do Leitor):