Após apagão, energia começa a ser restabelecida em Salvador e interior

Bairros da capital já registram retorno do fornecimento; veja lista

Rua Aristides Novis, na entrada da Escola Politécnica da Ufba, na Federação, com energia restabelecida (Foto: CORREIO)

A energia começou a ser restabelecida na Bahia, entre o final da tarde e o início da noite desta quarta-feira (21), após um apagão que atingiu estados do Norte e Nordeste do país iniciado às 15h48. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as equipes do órgão seguem mobilizadas para recompor os sistemas das duas regiões - só não foram atingidos Acre, Roraima e Rondônia.

Na capital, por exemplo, o retorno tem sido gradativo. No bairro da Federação, por exemplo, apesar de já ter luz em várias áreas, a Avenida Cardeal da Silva ainda segue sem energia.

Parte da Avenida Garibaldi, em Ondina, também já está com a energia restabelecida. Áreas dos bairros de Alphaville, Barris, Cabula, Garcia, Jardim Apipema, Doron, Narandina, Tancredo Neves, Mussurunga, Caminho das Árvores, Stiep, Nazaré, Imbuí, Praia do Flamengo e Vista Alegre segundo leitores.

Supermercado no Corredor da Vitória funcionando à luz de velas (Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

Ainda conforme leitores do CORREIO, partes do Subúrbio Ferroviário, Barbalho, Costa Azul, Graça, Itaigara, Pituba, Ondina, Santo Antônio e Santa Mônica seguiam às escuras até as 18h40.

Alguns bairros registraram o retorno da energia e, em seguida, nova queda, como Acupe de Brotas e Caixa D'Água. A situação também foi registrada em parte da Avenida Bonocô.

Av. Bonocô, sentido Rodoviária, ainda sem luz às 18h40; trânsito congestionado (Foto: Herbem Gramacho/CORREIO)

No interior do estado, cidades como Itabuna e Juazeiro, além de parte de Feira de Santana, já estão com energia, também conforme leitores. No Extremo Oeste, cidades como Barreiras não chegaram a registrar blecaute, de acordo com a Coelba.

De acordo com o ONS, houve uma perturbação no SIN [Sistema Interligado Nacional] que “causou o desligamento de cerca de 18.000MW, majoritariamente localizados nas regiões Norte e Nordeste, correspondendo a 22,5% da carga total do SIN naquele momento”.

Em consequência da perda de carga, segundo o ONS, entrou em funcionamento o primeiro estágio do Esquema Regional de Alívio de Carga do Sistema Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com corte automático de consumidores, no montante de 4.200MW.

“Os sistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficaram desconectados do Norte e Nordeste. Às 16h15 já havia sido realizada a recomposição de praticamente toda a carga no Sul, Sudeste e Centro-Oeste”, continuou a ONS em nota divulgada meia hora após o apagão.

Também em comunicado, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) informou que "as causas e extensão do apagão ainda estão sendo apuradas, junto à ONS".