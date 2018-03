Após audiência, homem é morto a tiros no Vale das Pedrinhas

Conforme testemunhas, vários homens armados participaram do ataque

Um homem identificado como Mailson Santos da Costa, 31 anos, foi morto por vários homens armados, na tarde desta segunda-feira (26), no Vale das Pedrinhas, no Complexo de Amaralina, em Salvador. A vítima chegava em casa, após participar de audiência, quando foi surpreendido por cinco motos com vários homens armados, segundo a Polícia Civil.

O crime aconteceu por volta de 14h, na Rua do Eco. Conforme informações do boletim de ocorrência do Hospital Geral do Estado (HGE), Mailson, que foi socorrido por uma amiga, já deu entrada na unidade de saúde sem os sinais vitais.

No posto policial do HGE, a mulher falou que o amigo havia saído de uma audiência mas não deu maiores informações. Segundo registro do HGE, Mailson foi atingido "várias vezes" na cabeça e não resistiu aos ferimentos. "Foi vítima de múltiplas perfurações por arma de fogo em região crânio facial", completa a ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que os policiais militares realizaram rondas e buscas a procura de suspeitos, mas ninguém foi preso.

Em contato com o CORREIO, a amiga que deu socorro a Mailson disse que encontrou ele já caído no chão, na rua onde a vítima morava. "Eu vi que ele ainda estava suspirando, então pedi um táxi com mais uma amiga e levei para o HGE. É uma pena que ele não tenha sobrevivido", lamentou a mulher.

Ainda segundo ela, Mailson já havia sido preso antes, por motivos que ele afirmou desconhecer. "Eu não sei ao certo o porquê e quando, também não sei se a audiência tem a ver com essa prisão. Mas amigos que andam com ele me disseram que ele tinha acabado de voltar [da audiência]", completou ela, afirmando que a mãe da vítima passou mal no momento do crime.

Mailson não tinha filhos e morava com a mãe e a irmã, que estava trabalhando no momento do crime. Ainda não há informações sobre o horário do sepultamento e enterro.

O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).