Após bater cabeça em jogador do Bahia, atleta do Flu de Feira está internado

Meia atacante Dinha está internado no HGE

Após ficar mais de uma hora desacordado por conta de um choque na cabeça, o meia atacante Dinha, jogador do Fluminense de Feira, segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Em uma disputa de bola aérea, Dinha bateu a cabeça em Everson, jogador do Bahia, durante partida realizada na noite deste sábado (27).



Foto: Divulgação

Ambos foram substituídos, mas Dinha permaneceu desacordado e foi socorrido ao HGE. O atleta realizou exames e já acordou, mas segue em observação. "Ele fez uma tomografia e nada foi encontrado. Como foi um choque muito forte e ele ficou muito tempo desacordado, os médicos preferiram continuar avaliando a evolução do quadro", conta Zé Chico, presidente do Flu de Feira.

Neste domingo (28), o jogador passará por mais uma tomografia para avaliar se não houve de fato nenhuma lesão. "Quando acordou, ele estava um pouco perdido, mas já está lúcido, conversando normalmente", relata o dirigente.

Caso nenhum problema seja encontrado, a expectativa é que o atleta seja liberado ainda neste domingo. Ele só deve voltar aos treinos em uma semana, segundo Zé Chico.