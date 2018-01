Após Capixaba anunciar despedida, Bahia suspende negociação

Tricolor não gostou da atitude do jogador, que tem proposta do Corinthians

O que parecia o desfecho de uma novela ganhou mais um capítulo na história que envolve o interesse do Corinthians no lateral-esquerdo Juninho Capixaba, do Bahia. Na manhã desta terça (2), o jogador usou as redes sociais para postar um texto de despedida do clube. A atitude pegou a diretoria tricolor de surpresa.

De acordo com apuração do CORREIO com fontes ligadas ao clube, a negociação com Corinthians pelo lateral foi suspensa após a postagem. A diretoria tricolor não teria gostado da atitude de Juninho Capixaba, que tem contrato com o Bahia até o final de 2019.

Juninho Capixaba ainda pode ser negociado para o atual campeão brasileiro, mas no momento as tratativas estão paralisadas. O CORREIO tentou contato com o empresário de Juninho, Adriano Spadotto, mas ele não atendeu as ligações.

Bahia e Corinthians negociam a ida de Juninho Capixaba para o alvinegro desde o final do ano passado. As duas partes, no entanto, ainda não chegaram a um acordo. A expectativa é que jogadores como o goleiro Douglas e o lateral Moisés sejam envolvidos na negociação. O Bahia receberia ainda uma compensação financeira.