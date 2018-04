Após chuvas, trânsito continua intenso em áreas da cidade

Chuva causa transtornos desde o início da manhã desta quarta (18)

Andar por Salvador nessa quarta-feira (18) tem exigido paciência. Mesmo após a chuva cessar, o trânsito continua lento na Av. Tancredo Neves, em razão do ponto de alagamento na subida do viaduto Raul Seixas.



Por volta das 15h, o trânsito seguia intenso em outras áreas da cidade em razão do fluxo, como na Luís Eduardo, sentido BR-324, assim como na Av. ACM na região do Hiperposto, na Calçada em direção à Baixa do Fiscal e na Oswaldo Cruz.





Chuva complicou o trânsito em algumas regiões da cidade (Foto: Mauro Akin/CORREIO)

Desde muito cedo os motoristas enfrentaram dificuldade para trafegar pela cidade. Até as 11h, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que o órgão tinha recebido 51 ocorrências.

Foram três alagamentos de área, sete alagamentos de imóvel, 12 ameaças de desabamento de imóvel, três ameaças de queda de árvore, uma árvore caída, uma avaliação de imóvel alagado, 10 deslizamentos de terra, um incêndio e duas orientações técnicas.