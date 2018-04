Após confusão, prova para estágio de Direito da DPU-BA é remarcada

Seleção foi suspensa após erro nas provas e protesto de estudantes

A Defensoria Pública da União na Bahia (DPU/ BA) divulgou em sua página em um rede social nova data para a realização da prova para estagiário de Direito. O certame acontecerá no próximo dia 6 de maio. A seleção tinha sido suspensa após diferença nas provas dos candidatos, além de horário de prova diferente do escolhido na inscrição.

Os locais de prova já estão disponíveis para consulta no site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). O gabarito deve ser publicado no dia seguinte ao certame. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 21 de junho e o resultado final no dia 06 de julho. Todas as regras presentes no primeiro edital divulgado estão mantidas.

O estagiário que for selecionado terá que prestar serviço durante 20 h por semana e contará com bolsa-auxílio de R$ 800 mensais, mais R$ 8 por dia referente a despesas com transporte. Para se inscrever no certame, os estudantes tinham que estar cursando pelo menos o 5º semestre do curso de Direito.

Confusão

Após protesto dos estudantes, a prova realizada no dia 25 de março foram anuladas. Isso porque as provas da manhã tinham uma questão discursiva e as da tarde não tinham, o que deixava os exames desiguais e contrariava o edital. Outra queixa relatada pelos estudantes foi o fato de quem tinha se inscrito para fazer a prova no período da manhã foi chamado para realizar a seleção à tarde e vice-versa.



A confusão aconteceu na porta do Colégio Estadual Odorico Tavares, na Vitória, e a Polícia Militar foi chamada para intervir. Segundo o órgão, houve tumulto nos dois turnos após o fechamento dos portões.