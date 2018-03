Após críticas por atraso no lançamento de clipe, Anitta dispara: 'Ninguém tá fingindo'

Clipe foi gravado em plano-sequência durante festa de aniversário da cantora e lançado ao vivo

Anitta resolveu antecipar as comemorações do aniversário de 25 anos, completados na próxima sexta-feira (30), e promoveu o maior festão em sua mansão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (26). Só que a festa também foi cenário para gravação do seu mais novo clipe, Indecente, que foi lançado ao vivo.

Cerca de 400 pessoas marcaram presença na festa, entre amigos, familiares, patrocinadores e equipe técnica. Transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, cerca de 80 profissionais participaram da produção, com temática “disco” anos 70. A direção é assinada por Bruno Ilogti, o mesmo que conduziu as filmagens dos hits Sua Cara, Essa Mina é Louca e Downtown.

O vídeo da música, que traz novamente uma letra em espanhol, foi registrado ao estilo disco music em um grande plano-sequência em que Anitta vai passando por vários cenários e interagindo com amigos como Jojo Todynho, Isabelli Fonntana, Di Ferreiro e Nego do Borel.

Na internet, os fãs precisaram esperar cerca de duas horas até o início da "live". Antes de a transmissão ir oficialmente para o ar no YouTube, alguns convidados da festa chegaram a registrar cenas do vídeo nas redes sociais, o que levou alguns fãs a duvidarem de que se tratava de fato de um clipe ao vivo.

Incomodada com as críticas e as acusações de que o lançamento ao vivo era uma mentira, Anitta foi ao Instagram para explicar o motivo do atraso. "Queria pedir desculpa, porque era ao vivo, mas tivemos um problema de internet, então o link demorou para subir o nosso ao vivo com uma qualidade grande", disse.

"Estávamos correndo risco de subir com qualidade ruim, então preferi atrasar um pouco. Mas foi tudo uma vez só, podem perguntar pros convidados. Eu fiz a live no instagram, pra mostrar que teve ensaio do clipe. Ensaiamos quatro vezes antes de fazer o ao vivo. Ninguém tá fingindo nada, foi ao vivo real, tudo valendo de uma vez só. Mas optei, por conta da internet, por demorar um pouco mais com a qualidade incrível. Explicado?", continuou.

Você me prometeu que o clipe seria gravado e transmitido ao vivo. Eu gastei o meu prezão da Claro, Anira.#AnittaIndecente pic.twitter.com/vZ5sZSt7Km — . (@downtaun) 27 de março de 2018

Indecente

Em sua nova faixa, Anitta canta que é "má, má de verdade" e que seu parceiro a torna "indecente", e ela não está nem aí com que os outros vão pensar disso. Na última cena, ela dá um beijão no marido, o empresário Thiago Magalhães.

Indecente é mais uma investida do projeto Check Mate, voltado ao mercado internacional, e repete a fórmula dos hits Paradinha e Downtown. A faixa foi composta em conjunto com DVLP, Jules Quiles, Fuego e o DJ Luyo. Entre os produtores também estão o DJ brasileiro Yuri Martins e o americano Josh Gudwin, parceiro de Justin Bieber.