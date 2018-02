Após derrota, Washington deixa o Vitória da Conquista

Técnico é o primeiro a cair no Baianão

A primeira troca de treinador no Campeonato Baiano aconteceu após quatro rodadas. Washington ‘Coração Valente’ não é mais técnico do Vitória da Conquista. Ele entregou o cargo no domingo (4), após a derrota por 2x1 para a Juazeirense, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista.

Washington comandou o Bode em cinco jogos oficiais e só conseguiu vencer um, logo na abertura do estadual, por 3x1 contra o Atlântico, no Barradão. Depois, emendou quatro partidas seguidas em casa e tropeçou em todas: empate em 0x0 com o Boa, que eliminou o time da Copa do Brasil, e derrotas no estadual para Vitória (2x0), Jequié (1x0) e Juazeirense (2x1).

“Nunca se imaginaria que chegaríamos a uma situação como essa, com o grupo de qualidade que tem, pelo trabalho da diretoria, pelo que fizemos dentro de campo. Infelizmente o futebol é assim. Por isso, agora há pouco eu conversei com o presidente. Daqui a pouco tem alguém que esteja mais iluminado que eu, que o time acerte e comece a vencer, porque o Vitória da Conquista não merece estar nesta situação”, afirmou Washington, em nota divulgada pelo clube.

“É melhor que outro venha e assuma. Para o bem do Vitória da Conquista. Eu não quero prejudicar, mas os resultados não estão acontecendo. O presidente foi pego de surpresa, mas falei pra ele que o clube não merece estar passando por isso. É a vida do futebol. Mas daqui a pouco a minha estrela começa a brilhar”, disse o ex-atacante, que teve no Bode seu primeiro trabalho como treinador.

O substituto de Washington no cargo será Guilhermino Lima, que comandava as divisões de base do clube e também já foi treinador da equipe profissional. Ele estreia contra o Bahia, quarta-feira (7), às 18h30, na Fonte Nova. O Vitória da Conquista está em sétimo lugar no estadual, com três pontos. O Bahia está em sexto, com cinco.