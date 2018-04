Após dois meses preso por não pagar pensão, Dolabella é solto

Dado foi condenado em dezembro do ano passado e chegou a ser preso em agosto

O ator Dado Dolabella foi solto nesta sexta-feira (6) depois de dois meses preso por não pagar pensão alimentícia. Ele estava detido em uma delegacia de São Paulo. Dado foi preso em 5 de fevereiro, devendo R$ 196 mil de pensão a um dos filhos.

Quando foi preso, Dado contestou o valor: “Esse valor da pensão está errado, é um valor que eu não recebo mais. Eu queria poder dar mais para o meu filho”. Em entrevista, a mãe de Dado Dolabella, a atriz Pepita Rodrigues, afirmou que o filho “pagava o que podia pagar”

Dado foi condenado em dezembro do ano passado e chegou a ser preso em agosto, no Rio, mas conseguiu uma liminar para não ficar na cadeia.

Se continuar sem pagar a dívida de pensão, o ator pode voltar a ser preso.

Outro caso

A juíza Ana Paula Delduque, do 3ª Juizado da Violência Doméstica em Jacarepaguá, no Rio, expediu no fim de fevereiro um novo mandado de prisão para Dado, mas por outro crime.

O novo mandato é refente a um processo de 2014. Dado foi condenado a dois meses e 15 dias de prisão por injúria e dano, após xingar e escrever palavras ofensivas na lataria do carro de Viviane Sarahyba, sua ex-mulher.

A pena foi convertida em serviços comunitários, e Dado deveria cumprir uma série de termos condicionais, como avisar sempre que fosse deixar o Rio de Janeiro, participar de reuniões de grupo de reflexão para homens e o comparecer em juízo mensalmente.

Em sua decisão, a juíza Ana Paula falou sobre o não-cumprimento dos termos da condicional de Dado.