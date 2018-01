Após incêndio, galpão com sanitários químicos é saqueado na Avenida San Martin

Ainda não há informações sobre o que provocou o fogo

O galpão da empresa de banheiro químicos Samix que pegou fogo no final da tarde desta terça-feira (23), na Avenida San Martin, no bairro do Retiro, foi saqueado, na manhã desta quarta (24).

De acordo com populares, nas primeiras horas da manhã, homens levaram produtos que estavam no local, como papel toalha e material utilizado na higiene dos veículos de sucção.

Video: Mauro Akin Nassor/CORREIO

O Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), até o momento, não registrou nenhuma ocorrência de roubo no local. Funcionários da empresa também não souberam informar o prejuízo total.

Ainda de acordo com populares, era por volta das 18h30 de ontem, quando o incêndio começou. O fogo se alastrou por todo o terreno queimando banheiros químicos e três caminhões de sucção que estavam estacionados.

Ao perceber as chamas, um vigia da empresa tentou controlar o incêndio mas não conseguiu. Outros funcionários chegaram a retirar outros dois caminhões e dois carros modelos Hillux, que também estavam no terreno.

O Corpo de Bombeiros informou que, assim que foram acionados, por volta das 18h30, se deslocaram imediatamente para o local do incêndio. Foram utilizadas três viaturas para o combate, que terminou 21h. Não houve registro de vítimas.

De acordo com a auxiliar administrativo Virgínia Santos, 27 anos, que trabalha em uma empresa ao lado, o incêndio começou na parte do terreno que dá acesso à Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Um funcionário da empresa que trabalha no local como pedreiro esteve no local na manhã desta quarta-feira (24) para recuperar alguns materiais de trabalho. "Perdi pá, enxada, tudo, ainda não parei para calcular meu prejuízo", disse ao CORREIO sem se identificar.

A Polícia Civil investiga o caso. Ainda não há informações sobre as causas ou culpados pelo incêndio.

A empresa Samix foi procurada pelo CORREIO mas não havia respondido até a publicação desta matéria.