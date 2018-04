Após oito anos, Cordel do Fogo Encantado volta à ativa com show na Concha

A estreia nacional acontece neste sábado (21) e marca o lançamento do álbum Viagem ao Coração do Sol

Quando o Cordel do Fogo Encantado ganhou a estrada e começou se apresentar fora de Pernambuco, Salvador foi uma das primeiras cidades a receber o grupo liderado por Lirinha. Ao longo de quase 20 anos de história, todos os shows do Cordel passaram pela capital baiana e marcaram uma geração. Não à toa, é Salvador quem vai receber, neste sábado (21), a estreia nacional da turnê que marca o retorno do grupo depois de oito anos de atividades encerradas.

Cenário de muitos espetáculos apresentados pelo Cordel, a Concha Acústica do Teatro Castro Alves foi o lugar escolhido para o show que acontece às 19h30 e também marca o lançamento do bom disco Viagem ao Coração do Sol, lançado dia 6. Uma chance para os fãs revisitarem a

atmosfera cênica e percussiva do Cordel e para a nova geração conhecer o grupo que nasceu no teatro, sob direção musical do eterno Naná Vasconcelos (1944-2016).

“Salvador sempre esteve entre os principais lugares que a banda desejava retornar. É uma cidade muito importante para a nossa história”, justifica o vocalista do grupo, José Paes de Lira, 41 anos, o Lirinha. “Vivenciamos com o público de Salvador todas as etapas da história da banda, então tem uma relação de muita intimidade e identificação percussiva. É um lugar que nos dará muita força na celebração desse retorno e do novo capítulo”, destaca.

Quem está em busca de nostalgia, vale o aviso de que não é ela quem vai protagonizar a cena. A partir da “opção de não ser um grupo de releitura ou glorificação do passado”, o Cordel vai voltar conectado com o presente. Ou seja: o show terá sucessos, mas será dedicado ao repertório do novo disco, produzido por Fernando Catatau.

“Quem tem 18 anos, hoje, não frequentava show em 2010, quando paramos. Isso é das grandes emoções que estamos vivenciando: a relação com um público que não nos conhecia. Por isso, decidimos não só anunciar a volta da banda e vir com o passado e a saudade. Decidimos vir com uma mensagem para 2018, transformando em música e poesia as nossas ilusões e desilusões”, explica Lirinha.

Luz

Depois de mergulhar em cavernas em uma espécie de hibernação no último disco, Transfiguração (2006), Viagem ao Coração do Sol contrapõe fim e recomeço. Em arranjos que resgatam o velho e bom Cordel, o disco anuncia já no início: O sonho acabou/E só assim saímos do fundo da terra em direção ao Sol/O mundo agora é esse: Precisamos falar com a filha do vento/ A que chamam/Liberdade.

“Utilizamos essa metáfora para dizer que o sonho acabou e agora nos deparamos com uma profunda amargura da sociedade nas relações entre as pessoas. Então optamos por uma mensagem de luz, de florescimento, que conclama para um raiar, um brilho, uma força; para ensaiar a revolução”, explica Lirinha.

Primeiro álbum de inéditas em 12 anos, Viagem ao Coração do Sol foi lançado em todas as plataformas digitais, ganhou clipe em 360° e até plataforma para o público mixar as músicas. “Nessa volta, encontramos uma sociedade alterada pelas redes sociais, que incorporou elementos revolucionários da comunicação. A gente queria participar desse mundo que nos seduz com uma nova forma de escutar e distribuir música”, conclui.

Serviço

O quê: Show do Cordel do Fogo Encantado

Onde: Concha Acústica do Testro Castro Alves (Campo Grande)

Quando: Sábado (21), às 17h (abertura dos portões)

Ingresso: R$ 60 | R$ 30 (1º lote) e R$ 80 | R$ 40 (2º lote). Vendas: bilheteria do TCA, SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista e pelo site www.ingressorapido.com.br.