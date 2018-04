Após polêmica com Brown, Mariah Yohana vai para final do The Voice

Produção do programa anunciou que, por conta de um erro de cálculo, ambas as candidatas continuam no programa e disputarão a final no próximo domingo, 8/4

Após a polêmica na internet sobre a eliminação de Mariah Yohana da final do The Voice Brasil Kids por conta do seu técnico, Carlinhos Brown, ter escolhido por Talita Cipriano, a TV Globo se pronunciou e anunciou através do portal Gshow que vai manter Mariah na final.

Entenda

Na semifinal do The Voice Kids, na decisão sobre os participantes do time Carlinhos Brown, considerando a atribuição de mais vinte pontos dados pelo técnico, após as apresentações, se configurou um empate entre Talita Cipriano e Mariah Yohana, ambas com 45 pontos.

Diante desse empate, a decisão final coube então ao técnico Carlinhos Brown, que optou pela permanência de Talita. Numa análise mais detalhada sobre as casas decimais da apuração dos votos, notou-se que, sem o arredondamento, Mariah Yohana teria permanecido na competição, com uma pequena vantagem de 45,05% dos votos, contra 44,82% de Talita Cipriano.

Diante disso, decidiu-se que ambas as candidatas continuam no programa: Mariah Yohana permanecerá na competição disputando a final no próximo domingo, 8/4, junto com Talita Cipriano e os demais participantes dos outros times.

Estarão, portanto, na final do The Voice Kids: Neto Junqueira (Time Claudia Leitte), Mariah Yohana e Talita Cipriano (Time Carlinhos Brown) e Eduarda Brasil (Time Simone & Simaria).

A final acontecerá no próximo domingo, 8/4, logo após a Fórmula 1. A decisão final sobre o vencedor da terceira temporada caberá ao público, que poderá votar durante o programa ao vivo.