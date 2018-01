Após polêmica com estupro, funkeiro faz letra 'light' de 'Surubinha de Leve'

A faixa original foi excluída do Spotify e do Youtube após dezenas de denúncias

Acusado de apologia ao estupro com a música "Surubinha de leve", o funkeiro MC Diguinho decidiu lançar a versão "light" da música. Na quarta (17), a faixa original foi excluída do Spotify e apagado do Youtube após dezenas de denúncias.

No hit adaptado, lançado nesta quinta-feira (18), no lugar de "convoca as putas" e "filhas da puta", entra "convoca as tchucas" e "minas maluca". Já no verso "Depois taca a pica e abandona na rua", fica: "Taca e fica, mas não abandona na rua".

Por meio da assessoria, o artista disse que "reconhece o conflito de informações devido a toda repercussão" e informou que mora com mãe, irmãs e uma sobrinha e "jamais irá denegrir a honra e a moral das mulheres".

Em um vídeo no Youtube, o cantor defendeu a letra original da sua música. “A rapaziada na internet, hoje em dia, entende a música de um jeito. Cem pessoas, cada um entende a música de um jeito. Eu queria passar a música de um jeito e ela foi mal interpretada", explicou.