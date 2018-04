Após polêmica no primeiro Ba-Vi, Bruno será titular na final

Zagueiro do Vitória que forçou expulsão na fase classificatória herda vaga de Ramon, suspenso

Ele não entra em campo pelo Campeonato Baiano há quase um mês, mas será titular na decisão do estadual, neste domingo (8), às 16h, no Barradão. Um dos protagonistas no último Ba-Vi disputado no estádio, Bruno Bispo, 21 anos, estará mais uma vez dentro das quatro linhas no clássico.

O zagueiro do Vitória foi responsável por encerrar o Ba-Vi da fase classificatória do estadual, disputado no dia 18 de fevereiro. Na ocasião, o jogo acabou aos 34 minutos do segundo tempo após Bruno provocar a própria expulsão, a quinta rubro-negra, o que obrigou o árbitro a finalizar a partida.

Ele cumpriu a suspensão automática contra o Jacuipense e voltou a ser titular contra Jequié e Jacobina, este último no dia 4 de março. Após duas falhas seguidas, foi sacado do time.

Bruno foi relacionado para o primeiro clássico da final, disputado domingo passado, na Fonte Nova, mas viu do banco o rubro-negro ser derrotado por 2x1. Wallison Maia e Ramon foram os zagueiros titulares.

O prata da casa seguiria entre os reservas no jogo de hoje se não fosse a decisão do STJD na última sexta-feira (6), que puniu ele e Ramon por conduta antidesportiva no polêmico Ba-Vi. Cada um pegou uma partida de suspensão. Como Ramon ainda não cumpriu, porque não foi expulso na ocasião, a vaga caiu no colo de Bruno.

O Vitória também já não tinha Kanu à disposição. O zagueiro mais experiente do clube está livre do afastamento por 90 dias e até teve a pena reduzida de 11 para oito jogos de suspensão, mas continua fora da decisão.

Sem Kanu e Ramon, o técnico Vagner Mancini tem só Bruno e o já titular Walisson Maia para formar a dupla de zaga, além de Léo Xavier, 20 anos, promovido este ano para o elenco profissional. Ele ainda não estreou.

Provável time

Se não houver surpresas, a entrada de Bruno Bispo será a única mudança promovida por Mancini, apesar do lateral-direito Lucas e do atacante Jonatas Belusso não terem ido bem no jogo de ida. José Welison e Luan são opções.

Rhayner, Yago, Denílson, além de Kanu e do treinador, continuam suspensos. O auxiliar Anderson Batatais ficará à beira do campo. O lateral-esquerdo Bryan e o atacante André Lima, ambos machucados, aumentam a lista de desfalques.

O time do Vitória deve ir a campo com: Fernando Miguel, Lucas (José Welison), Walisson Maia, Bruno Bispo e Pedro Botelho; Fillipe Soutto, Uillian Correia, Nickson e Juninho; Neilton e Jonatas Belusso (Luan).