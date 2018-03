Os dois estão frequentando o mesmo grupo de oração em Fortaleza

Depois de criticar o ex-BBB Lucas por conta do comportamento dentro da casa - ele era noivo e se envolveu com Jéssica -, a cantora Simone, da dupla com Simaria, virou amiga dele.

Segundo o jornal Extra, os dois estão frequentando o mesmo grupo de oração em Fortaleza e já se encontraram pelo menos três vezes desde que Lucas foi eliminado do reality show.

O encontro mais recente foi nesta semama e contou também contou com a presença do humorista Carlinhos Maia e da musa fitness Bella Falconi.