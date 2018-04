Após pressão da Assembleia e prefeitos, número de municípios com contas rejeitadas no TCM diminui

Por Luan Santos

Depois de críticas de prefeitos e do presidente da Assembleia Legislativa, Angelo Coronel (PSD), o número de contas municipais rejeitadas reduziu desde o início deste ano. Desde janeiro, foram julgados pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) 25 balanços financeiros referentes ao exercício de 2016, com rejeição de nove delas. Isso significa que 36% foram punidas, contra 56% de taxa de aprovação. No final do ano passado, a proporção foi quase inversa. Das contas de 2016 apreciadas pela Corte, pouco menos de 40% foram reprovadas e cerca de 60% foram consideradas regulares pelos conselheiros.



Maiores

A maior das cidades com as contas rejeitadas em 2018 foi Ipirá, na gestão dos ex-prefeitos Aníbal Aragão (PRP), Juracy Oliveira Júnior (Pode) e Ademildo Almeida (PT), falecido em 2016. O segundo maior punido pelo TCM foi Ruy Barbosa, na gestão de José Bonifácio Marques Dourado (PT), que foi vice-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB).

Alívio

Prefeitos acreditam que o resultado é fruto da pressão feita no ano passado pela retirada dos programas federais do cálculo de índice de pessoal, considerado o principal fator que leva à rejeição. Eles dizem que a Corte baiana era uma das poucas no Brasil que ainda considerava esse gasto ao apreciar o índice.

"A violência é um dos problemas mais graves da Bahia, que vem desafiando as autoridades e os órgãos de segurança pública, um flagelo que amedronta os baianos, praticamente em todo o estado. É preciso conhecer a real dimensão do problema para auxiliar no enfrentamento" David Rios, deputado estadual, do PSDB, que apresentou um projeto para obrigar o governo do estado a publicar, no Portal da Transparência, informações relacionadas à segurança pública

Investigação

O Ministério Público estadual (MP) abriu inquérito para apurar possíveis irregularidades na cessão, pelo governo do estado, do Parque de Exposições para a realização do 29º Encontro Estadual do Movimento dos Sem Terra (MST) na Bahia, no ano passado. Após analisar a representação, feita pelo vereador Alexandre Aleluia (DEM), o MP decidiu investigar a legalidade do ato administrativo que autorizou a medida.

Questionamento

Alexandre Aleluia também encaminhou ofício ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e à Procuradoria Geral do Estado (PGE) solicitando apuração das condições da cessão, se foi gratuita ou não.

Vai render...

Mesmo após ter deixado o PDT e migrado para o PR, o deputado estadual Vitor Bonfim, ex-secretário estadual da Agricultura, segue em pé de guerra com o partido, que indica o titular da pasta. A rixa é com a substituta dele, Andrea Mendonça, que suspendeu emendas direcionadas a municípios de Bonfim, que já pediu intervenção do governador Rui Costa (PT).

Vai ser avó

A ex-marqueteira do PT Mônica Moura, denunciada na operação Lava Jato, vai ser avó. A filha dela, que mora em Nova York, está grávida e dará a Mônica um neto. O problema é que, a menos que a filha venha visitar a mãe no Brasil, Mônica não poderá conhecer a criança, ao menos não por enquanto, pois a ex-marqueteira do PT cumpre prisão domiciliar.