Após primeiro gol, Brumado admite que time 'pode render mais'

Centroavante tem apenas 105 minutos em campo na atual temporada

Sem ainda sequer ter tido uma oportunidade como titular da equipe, o jovem Junior Brumado, de apenas 18 anos, marcou o seu primeiro gol pelo Bahia na categoria profissional. Ele havia estreado no chamado "time de cima" ainda no ano passado, entrando em três partidas da Série A, contra Avaí, Santos e São Paulo, mas ficando em campo por apenas 61 minutos na somatória.

Este ano, em quatro jogos (todos pelo Campeonato Baiano), Brumado já ficou 105 minutos em campo e a tendência é que esse tempo aumente cada vez mais. O principal concorrente da posição de centroavante é Kayke, que marcou apenas uma vez também num total de sete partidas, sendo seis delas como titular. Outra diferença é que Kayke já ficou 498 minutos em campo. A má fase do companheiro pode render mais oportunidades ao garoto, mas o técnico Guto Ferreira prefere pregar cautela.

"O Brumado entrou muito bem de novo. É um menino de 18 anos que cresce a cada dia, com potencial bastante grande. Vamos devagarinho. Precisa do apoio do torcedor. Não é porque ele fez meia partida boa hoje (domingo), que entrou bem no jogo contra o Atlântico, que ele já está pronto. Temos que ter calma, nem os profissionais daqui estão no momento 100% prontos", disse.

No desembarque do elenco em Salvador, Brumado falou sobre a emoção de ter marcado o primeiro gol. "Todo jogo entrando e me dedicando ao máximo, uma hora tinha que acontecer. Trabalhando demais e o resultado veio (...) Abriu a porteira e, se Deus quiser, sai mais", brincou, sobre fazer mais gols agora que saiu o primeiro.

Apesar da euforia por ter balançado a rede em Juazeiro, Brumado também reconheceu que o rendimento da equipe não foi o esperado e admitiu que o time pode render mais. "Acho que a gente tem que manter a concentração. Todos sabem que nossa equipe poderia render mais e o campo não ajudou muito. Quarta, temos toda certeza que vai ser totalmente diferente", afirmou, se referindo ao confronto contra o Jequié na quarta-feira (6), às 21h45, na Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase do estadual.

O Bahia ainda tem chances de terminar na liderança e para isso precisa vencer o Jequié e torcer por pelo menos um empate do Vitória, que encara o Fluminense de Feira no Jóia da Princesa. O Touro do Sertão é o quarto colocado e também precisa do triunfo para ir às semifinais sem depender de ninguém.