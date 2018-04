Após quebra de adutora, trecho da Vasco permanece interditado até sábado (14) 

Desvio está sendo feito pelo Dique do Tororó

A quebra de uma adutora no acesso da Avenida Vasco da Gama ao bairro dos Barris na manhã desta quinta-feira (12), vai causar mais transtornos que o alagamento e a suspensão no abastecimento de água aos moradores das proximidades. Até o início da tarde de sábado (14), o trânsito continuará interditado no final da via sentido Barris, enquanto funcionários da Embasa fazem o conserto dos dutos.

Quem segue no sentido Barris, tem que fazer um desvio para o Dique do Tororó e retornar nas proximidades do Restaurante A Porteira, feito pela Transalvador. O órgão de trânsito orienta os condutores a buscarem caminhos alternativos e, se possível, evitar a região enquanto durarem as obras.





Rompimento de adutora deixou região do Dique do Tororó alagada na manhã desta quinta (12). (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

Transtorno

Conforme disseram técnicos da Embasa presentes no local, o rompimento ocorreu por volta de 6h30. "Uma equipe está a caminho e o procedimento é fazer o estudo da área para tentar dimensionar a profundidade. Vamos precisar cavar para resolver o problema", afirmou um dos técnicos. Ao CORREIO, técnicos da Embasa disseram que rompimentos de adutoras são acidentes que "não podem ser evitados".

Mesmo com a enorme poça d'água, muitos se arriscaram passando no local. É o caso do pintor José Amenábio dos Santos, 50 anos, que mora e trabalha na região. Todos os dias ele passa pelo local de bicicleta e hoje não foi diferente. "Infelizmente, a gente tem que passar assim mesmo. Eu acho que daqui a pouco vai faltar é água. Pobre vive assim mesmo", disse, após atravessar a poça.

O vazamento no trecho da rede distribuidora de água na Vasco da Gama, na altura do Dique do Tororó, foi contido por volta das 9h. Para realização do conserto, o fornecimento de água foi interrompido nas localidades: Campo Grande, Canela, Barris, Dois de Julho, Centro Histórico, parte do Santo Antônio e parte da Barra Avenida.