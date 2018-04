Após sequestro, buldogue deixará de passear nas ruas do Canela

Buldogue foi encontrado em praça nessa sexta-feira (6)

Depois de uma noite de angústia e muito choro, o buldogue inglês Fidalgo voltou para sua família. O animal foi levado por assaltantes na noite de quinta-feira (5) quando passeava com o tutor, o advogado Matheus Andrade, 38 anos, na Rua Marechal Floriano, no Canela, onde mora.

“Gabriel chorou muito ontem, dizendo ‘levaram Fido, o ladrão levou’. Hoje, quando viu a movimentação estranha em casa, percebeu logo e veio gritando 'Fido voltou'”, contou Matheus, cuja aliança de casamento também foi roubada.

Fido voltou para casa na tarde desta sexta (6) (Foto: Raquel Saraiva/CORREIO)

Logo após a ação, o roubo foi divulgado na lista de contatos de Matheus no Whatsapp, e o caso rapidamente ganhou repercussão. A angústia com o sumiço de Fidalgo durou cerca de 18 horas.



Na tarde desta sexta (6), durante a participação em um programa ao vivo, a esposa de Matheus recebeu uma ligação de duas meninas contando que tinham encontrado o cachorro. “Elas falaram ‘ele só fica cansado, né?’. Aí tivemos certeza de que era ele!”, ri Matheus. O cachorro foi abandonado na praça Lord Cochrane, na região da Avenida Garibaldi.

Recompensa

As meninas viram o cachorro ser jogado de um carro preto, logo o reconheceram e entraram em contato com a produção do programa. Matheus pagou a elas uma recompensa de R$ 2 mil para receber Fidalgo.



Quando viu o dono, o cachorro subiu correndo no carro. No condomínio onde mora, Fidalgo chama a atenção de todos. Enquanto conversava com o CORREIO, pessoas passavam cumprimentando o vizinho famoso. “Nossa celebridade, que bom que voltou”. Apesar de todo estresse, Fidalgo só terá sossego neste sábado. Como voltou do sequestro muito sujo, ele passou por banho na tarde dessa sexta (6). “Ele voltou marrom onde era branco”, ri o tutor.

Matheus conta que vai deixar de fazer os dois passeios diários na rua com o cachorro. “Não vou mais sair com ele, eu tô assustado. Não foi a primeira vez que sou roubado com arma, mas deu tudo certo no final”.



Os vizinhos de Matheus também mudaram a rotina de passeio com os pets. “Passeava umas 19h, agora vou sair mais cedo”, disse o tutor de um maltês que não quis se identificar. Fidalgo agora vai ter que se contentar com os passeios na área de lazer do prédio onde mora.

Fido não gostou de saber que teria que tomar banho (Foto: Raquel Saraiva/CORREIO)

“Foi triste demais. Eu falei pro assaltante ficar calmo, que eu ia entregar tudo. Ele pediu o cachorro e minha aliança. Tive que tirar a aliança no dente, porque tava apertada. Ainda disse que o cachorro era velho e castrado, mas ele levou mesmo assim”, lembra Matheus.



A rua estava movimentada no momento do assalto. “Nessas horas vemos o quanto somos vulneráveis. Mas aqui tem sido corriqueiro, toda semana tem assalto a mão armada”, ele lamenta. O caso foi registrado na 1ª Delegacia, nos Barris, e segue sob investigação. A coleira de identificação de Fidalgo e a aliança de Matheus não foram encontradas.



Por meio da assessoria, a Polícia Civil recomendou que pessoas que tenham seus animais de estimação roubados registrem queixa na delegacia mais próxima do local da ocorrência.