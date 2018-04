Após ser conseguir guarda, Clara será rejeitada por Tomaz: 'nunca vou te chamar de mãe'

Saiba o que vai acontecer em O Outro Lado do Paraíso

Depois de lutar tanto para conseguir ter a guarda do filho Tomaz, Clara vai ser rejeitada por ele, em O Outro Lado do Paraíso. A milionária vai conseguir a guarda do filho na Justiça, e assim que souber da notícia, Tomaz começará a chorar e dirá que não quer deixar Lívia.

Na hora de se despedir da mãe adotiva, o menino vai lamentar a separação. "Eu nunca queria te deixar, mãe. A Clara tá me tomando de você", dirá o menino.

No encontro com Clara, ele não vai disfarçar a rejeição à mãe biológica. "Eu antes passeava com você e gostava. Não pensava que era uma traição", afirmará. Clara vai dizer que nunca o traiu, mas o filho vai insistir na ideia.

"Traiu. Você me tirou da casa da minha mãe. Agora eu estou aqui. Forçado. Longe dela. Eu não quero saber de você. Me tirou da minha mãe. Eu já disse antes. Mas agora que estou aqui forçado repito. Nunca, ouviu bem, nunca vou te chamar de mãe".