Após ser preso, jovem tatuado com 'ladrão e vacilão' na testa é internado

A fiança foi paga pelo dono da Clínica Grand House, local onde o jovem faz tratamento há 9 meses

O jovem de 18 anos que teve a testa tatuada à força com a frase “eu sou ladrão e vacilão”, no ano passado, foi preso por furtar desodorantes de um supermercado, no último sábado (24), em Mairiporã. No entanto, Sérgio Castillo dono da Clínica Grand House, local em que o rapaz já fez tratamento, pagou a fiança de R$ 1 mil e voltou a ser internado. No local o jovem faz tratamento contra dependência química e realiza sessões para remoção da tatuagem.

A assessoria de imprensa da Clínica Grand House, localizada em São Paulo, informou que o rapaz teve uma recaída durante o processo de ressocialização, o qual prevê saídas acompanhadas. Porém, após o acontecido, o paciente não poderá mais deixar o local até um novo diagnóstico garantir que ele tenha condições de convívio social.

A reportagem do portal de notícias G1 conseguiu conversar nesta segunda-feira (26) com o proprietário, que declarou que o jovem “está estabilizado com medicação”.

Segundo Castillo, o jovem havia sido autorizado a deixar a clínica sem acompanhamento como parte do tratamento de ressocialização e depois retornar. "Ele estava há nove meses sem usar drogas, mas saiu, bebeu e depois foi subtrair algo", falou. "Por esse motivo, decidimos que ele não poderá mais sair até uma avaliação futura".