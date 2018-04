Após três prorrogações, Vitória perde do Minas e está fora do NBB

Rubro-negro lutou até o fim, mas time mineiro conseguiu levar a melhor em Cajazeiras

O Universo/Vitória tentou e lutou, mas, após três prorrogações, não conseguiu se classificar para as quartas de final do NBB. Na noite desta quinta-feira (12), no último jogo da série melhor de cinco, diante do Minas, no Ginásio de Cajazeiras, o rubro-negro perdeu por 117 a 111. Com isso, o time mineiro vai pegar o Flamengo na próxima fase do torneio. O primeiro jogo é domingo (15), às 14h, em Belo Horizonte.

Como era de se esperar, o primeiro quarto foi equilibrado, com as equipes se dedicando na defesa. Apesar disso, o rubro-negro aproveitou as boas atuações de Murilo e André, que marcaram quatro pontos cada, para fechar a parcial em 20 a 17.

No segundo quarto, o Minas veio disposto a não deixar o Leão abrir vantagem. E conseguiu. Jefferson não vacilou e marcou nove pontos. O Universo/Vitória tentou equilibrar, mas Dawkins, um dos destaques da equipe, estava bem marcado. Por sorte, a vantagem construída no início do jogo fez o primeiro tempo terminar apertado, com diferença de apenas um ponto: 34 a 33 para o Minas Tênis Clube.

No intervalo, depois da conversa com o treinador Régis Marrelli, o Vitória voltou mais ligado, apoiado pela torcida presente em Cajazeiras. Os primeiros cinco minutos do terceiro quarto demonstraram o equilíbrio entre as equipes. Dali pra frente, entretanto, o Minas acertou mais e fechou em 25 a 20.

Mas o Leão não desistiu e buscou o empate, vencendo de forma emocionante no último quarto por 25 a 19. No fim, 78 a 78 e prorrogação. E tome mais equilíbrio, com novo empate em 7 a 7 e mais cinco minutos de jogo. Haja coração.

Aí o ginásio pegou fogo de vez. Só que a noite era especial e o empate persistiu, com 17 pontos pra cada lado. Parecia loucura. E foi. Só que o Minas soube ter frieza e levou o sétimo quarto por 15 a 9. O duelo ficou em 117 a 111 para os visitantes. O americano Roquemore, do Minas, terminou como o cestinha da partida, com 32 pontos. Okorie, do Universo/Vitória, se destacou ao fazer 29 pontos.