Após vazamento de adutora, sete bairros voltam a ter água em Salvador

Trânsito segue interditado na região

Os moradores dos bairros do Campo Grande, Canela, Barris, Dois de Julho, Centro Histórico, além de partes do Santo Antônio e da Barra Avenida que tiveram o fornecimento de água interrompido depois do vazamento de uma adutora da Embasa na manhã de quinta-feira (12) já tiveram a situação regularizada.

Segundo a Embasa o fornecimento de água em bairros do centro antigo de Salvador foi retomado por volta das 20 horas de ontem (12), com completa regularização na madrugada de hoje (13), após a conclusão de manutenção emergencial em trecho da rede distribuidora de água na Avenida Vasco da Gama, próximo ao Dique do Tororó.

Técnicos da empresa estão executando a recomposição do asfalto, com previsão de conclusão até a noite de hoje.

O trânsito na Avenida Vasco da Gama, na altura do viaduto Rômulo Almeida, continua interditado em virtude das obras da Embasa para reparar a adutora que se rompeu nesta quinta-feira (13). Por causa disso, o trânsito está intenso no local.

O vazamento no local já foi contido, mas operários da Embasa continuam trabalhando no local. A previsão é de que o serviço seja concluído neste sábado (14), e a via deve ser liberada pela Transalvador durante a tarde.

Os veículos que seguem na Avenida Vasco da Gama, sentido Barris, estão sendo desviados para o Dique do Tororó, e retornando nas proximidades do Restaurante A Porteira. A Transalvador orienta os condutores que, se possível, busquem caminhos alternativos, e evitem a região até a conclusão das obras.