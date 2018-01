Após virada, Ivete faz show sentada em Salvador: 'Amor pesa'

A cantora fez a sua última apresentação antes do parto das gêmeas no Festival Virada

Grávida de gêmeas, a cantora Ivete Sangalo comandou o show da virada em Salvador. Após a contagem para receber o ano de 2018, ela pediu um banquinho à produção e fez parte do show sentada. "Amor pesa", disse.

“Vocês se incomodam se eu fizer o show sentadinha? Vai ser um acústico chamado o couro vai comer! Isso é a barriga que tá pesando, me dê um banquinho aí...”, disse a rainha da Axé music quando pediu ao público para sentar.





Mesmo sentada, o show da baiana seguiu animado, principalmente por conta do humor e irreverência da cantora. “Vocês tão vendo? Mas eu sou mais estourada que os fogos.”, disse enquanto os fogos ainda estouravam durante o Festival Virada Salvador, na Boca do Rio.

Com a barriga de fora, cropped brilhante e saia branca, Ivete fez a sua última apresentação antes de se dedicar somente aos cuidados da gravidez. A virada foi marcada por boas energias e vibrações positivas. A cantora desejou ao público um ano de muito respeito, muita música, alegria, felicidade, saúde e uma vida de paz e de felicidade. “O homem é quem tem o poder de transformar. Se somos nós os homens, então vamos mudar hoje”, afirma.

Show

Ivete abriu a apresentação poucos minutos antes da passagem de ano, com as músicas "Cheguei pra te amar" e "O farol". Durante os 15 minutos do show pirotécnico, na Arena Daniela Mercury, a cantora grávida de gêmeas conhecida pela animação contagiante pediu ao público para sentar devido ao peso do barrigão que esbanjava. A Prefeitura de Salvador ainda projetou uma mensagem especial desejando a todos paz, respeito, fé e exaltou a alegria única dos baianos, na hora da virada.

Queima de fogos

Para dar as boas vindas a 2018, a capital baiana teve shows pirotécnicos em mais 16 lugares, além do Festival Virada Salvador, na orla da Boca do Rio. Foram contemplados os bairros da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Itapuã, Boa Viagem, Ribeira e Paripe, além de Cajazeira 10, Santo Antônio Além do Carmo e Periperi. A atração também ocorreu nas ilhas de Paramana, Bom Jesus dos Passos, de Maré e de Santana.





O romantismo de Jorge e Mateus

Como em todos os shows da dupla esse foi o momento que o amor entrou no ar. As letras apaixonadas arrancaram gritos e lágrimas do público do Festival Virada Salvador e foram estampadas em dezenas de cartazes espalhados entre os fãs. A dupla sertaneja, lançou recentemente o seu mais novo trabalho, "Terra sem CEP", oitavo DVD da carreira. Apesar da novidade, foram as canções mais antigas as mais tocadas, entre elas "Vou voando", "Se o amor tiver lugar" e "O que é que tem".

Um dos momentos mais marcantes do show foi ao som da música “Eu sosseguei”, lançada pela dupla em 2016. Vários casais aproveitaram o clima romântico para dançarem juntos. Dentre eles, um em especial: Diana Pontes, de 18 anos, e Letícia Nascimento, 21, que estão comemorando dois anos e quatro meses de relacionamento e se conheceram ouvindo a música "Pra sempre com você". “Eu amo muito eles dois”, disse Letícia, chorando.

“Que galera linda!”, foi com elogios que Jorge correspondeu aos fãs. O cantor leu cada cartaz e interagiu com o público observando, inclusive, as cores de roupa mais presentes na festa. “Tem muita gente de branco, mas tem de vermelho também. É para atrair paixão?”, brinca. A dupla também presenteou a plateia com várias toalhinhas, algumas delas utilizadas para enxugar o suor durante a apresentação.