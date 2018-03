Aposta no ambiente digital é tendência

Por Cláudio Cunha *

O advento das novas tecnologias, o boom do mobile, das redes sociais e aplicativos diversos transformaram sem precedentes a relação entre as empresas/marcas e o público consumidor. Hoje, a palavra de ordem é praticidade. Com a internet como sua aliada, estamos percebendo que o cliente quer ganhar tempo e ter suas demandas atendidas na agilidade de um clique.

Um relatório sobre economia digital, divulgado em outubro do ano passado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês) aponta o Brasil como o quarto lugar no ranking mundial de usuários de internet, ficando atrás somente dos Estados Unidos, Índia e China.

Segundo o documento, são 120 milhões de pessoas conectadas em nosso país. Um número bastante expressivo, que não deve ser ignorado e desafia todo o mercado a pensar formas de alcançar esses usuários online.

Empresas do mercado imobiliário, por sua vez, cada vez mais têm investido no ambiente digital. Sites mais responsivos, chats online e ações de comunicação e relacionamento com o cliente estão sendo realizadas cada vez mais através da internet.

A Brasil Brokers Brito e Amoedo, por exemplo, foi a primeira imobiliária a ter o chat online no Norte-Nordeste. Mais de 60% das suas vendas são iniciadas pela Web, tendo também como pioneirismo a criação de uma equipe de corretores para atendimento digital e remoto.

Outro exemplo é a JVF Empreendimentos, que mantém em seu site um espaço batizado de Fale com nossos corretores online. Através desse canal, o cliente pode conversar com corretores, tirar dúvidas e receber qualquer informação comercial sobre os empreendimentos da construtora.

Para Juliana Oliveira, sócia da JVF, o mundo digital exige respostas rápidas para que não se perca o interesse do público. Assim, chats e contatos via redes sociais funcionam como um modo de dar um feedback ágil e preciso para as demandas apresentadas pelo público.

Apostar em sites que se adaptam a dispositivos móveis e que oferecem uma boa experiência ao usuário é outro caminho importante. Só para dar uma ideia da dimensão dessa importância, vale citar a última edição da Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas.

Segundo dados da pesquisa, só em 2017 eram 198 milhões de celulares inteligentes em uso no país, um crescimento de 17% em relação aos resultados da pesquisa em 2016. De acordo com o estudo, a expectativa é de que em 2018 e em 2019 o Brasil tenha 236 milhões de aparelhos desse tipo em circulação por aí, o que equivale a um crescimento de 19%.

Para a Capa Incorporadora, uma empresa do Grupo Costa Andrade, por exemplo, investir em navegação e usabilidade tanto no desktop quanto em smartphones tem sido uma tarefa diária. O sócio-diretor Carlos Andrade afirma que hoje não basta que os empreendimentos sejam encontrados facilmente após uma busca online, mas também que sejam apresentados da melhor forma possível.

Assim, apostar no digital é um caminho sem volta. Para se comunicar com o cliente, criar oportunidades de venda, relacionamento e propiciar experiências agradáveis, é preciso que o mundo online esteja como prioridade no cotidiano para fortalecer ainda mais o desempenho do mercado imobiliário.

Claudio Cunha é presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi)