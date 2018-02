Apostando em 'tela infinita' Samsung lança Galaxy A8 e A8+

Aparelhos têm como destaque câmera dupla frontal

A Samsung lançou este mês no Brasil o Galaxy A8 e o A8+, com preços sugeridos são R$ 2.399 e R$ 2.699, respectivamente. Com design de vidro e tela que toma quase toda a parte da frente, os aparelhos claramente são inspirados no "irmão mais velho" Galaxy S8. Como aparelhos da faixa intermediária, o hardware, claro, é mais simples. Mesmo assim, eles trazem um diferencial que nem o topo de linha atual da empresa tem, que é a câmera dupla na frente.

As câmeras são de 16 e 8 megapixels. Há ainda uma ferramenta de foco dinâmico na câmera frontal, que permite ajustar o foco do fundo e a profundidade. Segundo a fabricante, é possível ainda ajustar o foco da imagem mesmo depois de salvá-la na galeria por conta das cêmeras duplas.

A grande dirferença entre o A8 e o A8+ é o tamanho. O Galaxy A8 possui display AMOLED de 5,6 polegadas e resolução de 2220×1080 pixels; no Galaxy A8+, o tamanho sobe para 6 polegadas, mantendo a resolução. Com o leitor de digitais na parte de trás e sem botão físico, os dois aparelhos têm a chamada "tela infinita".

"Cada vez a gente vê essa velocidade de inovação mais rápida", diz Renato Citrini, gerente sênior de produtos da área de dispositivos móveis da Samsung Brasil. "A gente tem o display infinito que a gente trouxe no S8 e agora vem para a linha A, aumentando a 'parte útil' do telefone", diz. Para ele, o ciclo anual dos lançamentos de smartphones às vezes é até pouco diante dos melhoramentos que podem ser feitos nos telefones. "Se você pegar por exemplo o Galaxy A de 2017. a gente lançou ele em janeiro do ano passado e ele tinha 32 gb de memória. Um produto na faixa de 2 mil reais. Quando chegou em agosto, a gente pegou um feedback dos consumidores, e entendeu que um smartphone dessa categoria, não faz mais sentido ter 32 gb.Mesmo no meio do ciclo de vida do produto, a gente adicionou mais memória sem mexer na faixa de preço. Hoje a gente ja traz o novo com 64 no Brasil", explica.

Segundo Citrini, as pesquisas da Samsung mostram que o público da linha A gosta muito de tirar e compartilhar fotos, o que também acaba gastando mais espaço. Com a valorização maior das selfies, isso explica o investimento na câmera frontal dupla. "Quando a gente pega alguns dados de usuários, vê que (o da linha A) usa mais proporcionamente a câmera frontal que da linha J, vê mais vídeos", diz. "Ele requisita mais. Você pega mais uma geração mais jovem, mais antenado, que gosta de compartilhar as coisas", acrescenta.

No Brasil, os aparelhos já estão à venda nas cores preto, dourado e ametista, com Android 7.1.1 Nougat.

Veja as especificações dos aparelhos

Galaxy A8+

Dimensões: 159.9 x 75.7 x 8.3 mm

Tela: 6.0" FHD+ sAmoled

Câmera: Principal 16MP (F1.7); Frontal 16MP (F1.9) + 8MP (F1.9)

Memória: RAM 4GB, Interna 64GB, Expansível até 400GB

Processador: Octa Core, (2.2 GHz + 1.6 GHz)

Serviços: Samsung Pay, Bixby

Dual Sim

Resistência à água e poeira - IP68

Bateria: 3.500 mAh

Galaxy A8