Aprenda a criar uma luminária com cápsulas de café usadas

O artista visual Vinicius Cerqueira ensinou a fazer a peça usando, como base, um vaso de planta

As cafeteiras automáticas viraram febre no Brasil. Fáceis de manipular, fazem não só um café rapidinho, como também chocolate quente, capuccino, chás... Mas se a praticidade é uma vantagem, há também a desvantagem: as cápsulas. Foi por causa delas que a mestranda Maria Dominguez parou de usar a máquina em casa. É que, feitas de diferentes tipos de plástico e alumínio, são complicadas de reciclar.

A luminária criada por Vinicius Cerqueira

(Foto: Renato Santana/Divulgação)

"A gente sempre separa todo o lixo, para que, o que for possível, seja reciclado. Compramos uma dessas cafeteiras, juntamos as cápsulas usadas e levamos para um dos pontos de reciclagem. Só que elas não foram aceitas", conta. "Entramos em contato com a fabricante das máquinas, que nos indicou uma loja em Salvador que ofereceria esse serviço. Fomos lá e ela também não fazia. Paramos de usar a máquina e trocamos pelo café coado. É uma forma de protesto. Só voltaremos a usá-la caso as marcas resolvam isso e realizem a reciclagem", diz.

O problema é tanto que Hamburgo, na Alemanha, proibiu a compra das cápsulas por repartições públicas. Então, o que fazer com as benditas? Márcio Viana, sócio da Merenderia, em Imbassaí, pensa em usá-las para decorar o restaurante. "Tenho visto muitas ideias na internet". Para auxiliá-lo e a outras pessoas que curtem a ideia de adaptar as cápsulas ao décor, pedimos a ajuda do artista visual Vinicius Cerqueira, que atualmente toca o projeto Arquivo (@oarquivo_). Usando as peças, ele criou uma luminária inspirada em uma água-viva. Antes de tudo, só não esqueça de tirar todo o resto de pó de café das cápsulas, ok? Confira o passo a passo abaixo.

Materiais: uma lâmpada, um cabo de iluminação (usamos um de 2,80m), um vaso de planta de plástico, cola quente e pistola, tesoura, cordão, tinta acrílica branca e metálica, pigmento azul, pincel, contas, estilete e as cápsulas

(Foto: Renato Santana/Divulgação)

Primeiro, faça um furo no fundo do vaso da grossura do cabo com o estilete. Depois, passe a tinta branca por dentro e por fora. Deixe secar - se quiser adiantar, pode usar um secador de cabelo

(Foto: Renato Santana/Divulgação)

Misture o pigmento azul com a tinta branca, gota a gota, e passe no exterior do vaso. No interior, pincele mais uma camada, agora com a tinta metálica

(Foto: Renato Santana/Divulgação)

Após secar, comece a aplicar as cápsulas com cola quente

(Foto: Renato Santana/Divulgação)

Nos espaços restantes, cole as contas de bijus. “Não precisa ser simétrico”, diz Vinícius. Para criar os tentáculos da água-viva, corte fios do cordão de tamanhos diferentes. Passe a linha por dentro de uma conta e amarre

(Foto: Renato Santana/Divulgação)