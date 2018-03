Aprenda a ser aprovado

Coach e professora de cursinho preparatório dão dicas sobre o que o candidato deve fazer para passar em uma seleção pública

Diante de um cenário com tantas vagas abertas - mais de 37 mil atualmente - o CORREIO ouviu especialistas para saber o que o concurseiro deve fazer para ser rapidamente aprovado em uma seleção e assim conquistar o sonho de um emprego público, que, geralmente, oferece remuneraçao acima do mercado e dá estabilidade no emprego.

Para a professora de Português Marilene Silva, que atua em cursinhos preparatórios em Salvador, "diante de tantas oportunidades é preciso planejar antes de partir para a ação. A estratégia principal é ler os editais e traçar um comparativo de disciplinas e conteúdos que vão ser cobrados". Ela complementa a dica dizendo: "Focar nas disciplinas afins e naquelas que você tenha mais facilidade de assimilação é uma estratégia para fazer uma boa prova. Se você tem mais facilidade com humanas, não se inscreva em um concurso mais voltado para exatas e vice-versa. Parece óbvio, mas muitos candidatos não fazem esse filtro. É importante perceber também qual concurso vale à pena ser feito analisando o deslocamento, a data da prova e o salário oferecido, por exemplo”.

O coach e mentoring para concurso Jeziel Dorea, também em entrevista ao CORREIO, listou as principais características que um concurseiro deve ter para ser aprovado. O décalogo é composto por:

Organização - Crie um cronograma de estudos

Determinação - Substitua “estudar para passar” por “estudar até passar”

Disciplina- Estabeleça horários de estudo e cumpra-os

Humildade - Estude até aquelas matérias que acha que já sabe

Foco - Não pense em outras coisas na hora em que estiver estudando

Prioridades - Leia as apostilas e anotações no tempo livre

Exercício físico e lazer - Cuide do seu corpo e da sua mente

Horas de estudo - Estude pelo menos duas horas por dia

Resiliência - Caso não passe nas primeiras provas, mantenha-se positivo