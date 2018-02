Apresentadora dá à luz ao vivo durante seu programa

Pelo fato do bebê estar na posição invertida, o hospital optou por fazer uma cirurgia cesárea

Os ouvintes que sintonizaram a rádio The Arch na manhã de terça-feira, 20, tiveram uma tremenda surpresa. Eles puderam ouvir Cassiday Proctor, apresentadora de um programa matinal, dar à luz seu primeiro filho. A transmissão ocorreu ao vivo.

No áudio, é possível ouvir mulheres conversando na sala de parto O pai do bebê, Jerry, também pode ser ouvido fazendo piadas durante o procedimento. "Ele saiu", anuncia a obstetra e todos ficam ansiosos para ouvir o choro do bebê. "É a única vez que você quer vê-lo chorando", disse.

"Nós dividimos nossa vida pessoal no programa, então pareceu natural também compartilhar esse momento com os ouvintes. Não era algo que eu gostaria de manter privado, já que eu dividi minha gravidez com eles desde que eu anunciei que estava grávida", contou Cassiday ao Telegraph.

Ela é apresentadora do Spencer’s Neighborhood, programa da rádio localizada em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos. Ela teve as primeiras concentrações na segunda-feira, 19, duas semanas antes do previsto. Pelo fato do bebê estar na posição invertida, o hospital optou por fazer uma cirurgia cesárea na manhã do dia seguinte.

Como o nascimento ocorreria, então, no horário do programa de Cassiday, a rádio pediu autorização do hospital Missouri Baptist Medical Center para transmitir o parto ao vivo e uma enfermeira segurou um telefone ligado dentro da sala de parto para captar o áudio.

O pequeno Jameson nasceu com aproximadamente 3,45 quilos e seu nome foi escolhido em uma votação feita entre os ouvintes de Cassiday. Ela disse que não sabe como o filho reagirá ao ouvir, no futuro, o próprio parto. "Acho que isso vai ser algo que vamos ter que esperar para ver", refletiu.