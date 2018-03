Aproveite o Dia da Mulher com programação especial e promoções

Descontos em livros e sapatos chegam a 59%; programação inclui filme e festival literário

O Dia Internacional da Mulher é comemorado no próximo dia 08 (quinta-feira). A data, que brotou nos movimentos trabalhistas na Europa, é um momento de refletir sobre os progressos conquistados e pedir mudanças culturais, sociais e profissionais em relação às mulheres.

Para marcar a data, uma série de eventos, como palestras, oficinas e até um festival literário acontecerão em Salvador - a maioria é gratuita. Para quem não resiste a uma desculpa para fazer compras, lojas e restaurantes oferecem descontos em livros, roupas, calçados, itens para casa e para almoço e jantar em restaurante.

Confira nossa lista de programação e descontos e aproveite!

Descontos

Melissas com descontos de 20% a 50% e óculos de Sol a R$ 69

Além da programação de palestras, rodas de conversa e shows em homenagem ao dia da mulher, o Elementuá vai dar descontos em artigos de moda. Dentre as promoções, algumas semijóias terão 20% de desconto, biquinis de 15% a 50% e camisetas Albri com 10% a 30%.

Onde: Elementuá Espaço Colaborativo - Rua da Fonte do Boi, Rio Vermelho

Intagram: @elementua

30% de desconto nos livros ‘As Bambas do Samba: mulher e poder na roda’, Gênero e ciências: mulheres em novos campos, dentre outros

De terça-feira (6) até quinta-feira (8) a EDUFBA oferece 30% de desconto em livros que tratam de questões de gênero e sua influência social e política.

Onde: EDUFBA (Rua Barão de Jeremoabo s/n, Campus de Ondina, telefone 3283-6160)

Mais informações: http://www.edufba.ufba.br/2018/03/semana-da-mulher-edufba-2/

50% de desconto em livros e itens de papelaria

A Saraiva vai oferecer na quinta (08) cerca de 200.000 produtos com desconto de 50% entre livros e papelaria, tanto no site quanto nas lojas físicas. Para ganhar o desconto no site, é necessário fazer cadastro até a quarta-feira (7).

Onde: no site e nas lojas físicas da Saraiva no Shopping Barra, Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Paralela

Site: https://www.saraiva.com.br

Moda fitness com frete grátis

Na semana da mulher, a loja de moda fitness CCM oferece frete gratuito em todo o site para compras realizadas de segunda-feira (5) até quinta-feira (08).

Onde: CCM Gym Deluxe

Site: https://www.ccm.net.br/

Espelhos, kits para cama, mesa e banho e acessórios para cozinha com 10% de desconto

Todos os itens do setor de bazar da linha Krea nas lojas do GBarbosa estarão com 10% de desconto nesta quinta-feira (08/03) e podem ser parcelados em até 8 vezes sem juros no Cartão GBarbosa com parcela mínima de R$ 24,00.

Onde: GBarbosa - Calçada, Costa Azul, Barris, Cabula, Fazenda Grande do Retiro, Engenho Velho de Brotas, Pau da Lima, São Cristóvão e San Martin

Site: http://www.gbarbosa.com.br/

Barbacoa - 10% de desconto sobre o valor do prato principal

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, nesta quinta-feira o Barbacoa Salvador vai oferecer desconto a todas as mulheres que forem ao restaurante. A promoção é destinada exclusivamente para o público feminino, que terá 10% de desconto no prato principal,no almoço ou no jantar.

Onde: Barbacoa Salvador (Av. Tancredo Neves, 909, Caminho das Árvores

Horário: das 11h30 às 16h e das 18h à 0h

Manobrista: R$ 16.

Informações: (71) 3342-4666

Site: www.barbacoa.com.br

Serviços e Programação Cultural

Mulher Negra - gênero e negritude: bate-papo com Luana Soares

Data: 08/03 (quinta-feira)

Onde: Elementuá Espaço Colaborativo (Rua da Fonte do Boi, 5, Rio Vermelho)

Horário: 18h

Ingresso: gratuito

Informações: (71) 2132-7867

Matinée especial Dia da Mulher - Filme Gilda (Ano: 1946; Diretor: Charles Vidor)

Onde: Auditório Museu Carlos Costa Pinto

Horário: 15 horas

Ingresso: R$ 5,00 (meia) / R$ 10,00 (inteira)

Informações: (71) 3336-6081

Quintas Gregorianas especial Dia da Mulher

Com coordenação e adaptação dramatúrgica da diretora e roteirista Thais Alves, a cantora Rebeca Matta e a atriz Márcia Andrade apresentam o projeto Leituras Musicadas, onde falam de amor, tempo, dor e saudade a partir dos poemas de Gregório de Mattos.

Onde: Galeria da Cidade – Teatro Gregório de Mattos

Horário: a partir das 19h

Ingresso: gratuito

Informações: (71) 3202-7888

Oficina A poesia é uma festa, com Kátia Borges

Serão duas manhãs para aprender sobre poesia e contemporaneidade, especialmente a partir das vozes femininas. Além da leitura de poemas de autoras como Angélica Freitas, Ana Martins Marques e Simone Teodoro, vão ser realizadas experiências de criação, exercitando a percepção poética, verso e ritmo.

Onde: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador)

Ingresso: gratuito (20 vagas - sujeito à lotação do espaço)

Data: de 10 e 11 de março

Horário: das 9h30 às 12h.

Informações: (71) 3421-4200

Festival Letra de Mulher

Evento reunirá escritoras brasileiras contemporâneas numa programação que envolve rodas de conversa, oficina e performance. O evento é dedicado à produção de escritoras brasileiras contemporâneas e fará da CAIXA Cultural Salvador um palco da literatura brasileira produzida por mulheres. O Festival acontece de quinta (08) a domingo (11).Encontro “Letra de Mulher”

Onde: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador)

Ingresso: gratuito

Data: de 08 a 11 de março

Informações: (71) 3421-4200

Programação resumida:

Dia 08, 20h - Mesa de abertura: Outras Palavras, com Alice Ruiz e Estrela Leminski

Dia 09, 15h - Mercado, publicação e reconhecimento: os caminhos das escritoras, com Luisa Geisler e Carol Bensimon.

17h30 – Literatura, feminismo e produção independente na internet, com Clara Averbuck, Lady Sybylla e Flávia Azevedo.

20h - O que faz uma escritora? com Mabel Veloso e Maria Valéria Rezende.

Dia 10, 14h – Contação de Histórias, com Daniela Andrade (Atividade infantil)

15h – Ser Mulher, Ser negra, Ser Escritora, com Cidinha da Silva.

17h – Meu livro de cabeceira ou do YouTube para as prateleiras, com Jout Jout.

18h30mim - Literatura Movimenta - Iniciativa que estimulam a formação e difusão da produção literária produzidas por mulheres, com Juliana Gomes (Leia Mulheres) Susana Ventura (Mulherio das Letras).

20h - Outras Palavras - A relação da literatura e outras linguagens nas artes, com Zélia Duncan.

Dia 11, 16h – Literatura das Bordas – Todas as palavras em evidência, com Lívia Natália e Roberta Estrela D'Alva.

19h – Outras Palavras - A relação da literatura e outras linguagens nas artes, com Roberta Estrela D'Alva, Karina Buhr e Kuma França.

Oficina de Automaquiagem, Oficina de Turbantes, Cadastro no Bolsa Família, dentre outros

A Polícia Militar, por meio da Base Comunitária de Segurança do Calabar (BCS), realiza uma semana de serviços e lazer em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que teve início nesta segunda-feira (5) e segue até o próximo sábado (10) na Praça 11 de maio, Calabar.

Programação completa:

06/03 - a partir das 9h - Oficina de PVC, Palestra de Empreendedorismo, Palestra sobre Diabetes e Pressão Arterial BCS;

07/03 - a partir das 8h - Mutirão de preventivo (no Posto de Saúde do Calabar), Abordagem geral sobre as mulheres – Roda de conversa (Biblioteca do Calabar), Palestra DST’s e HIV, Palestra sobre a Lei Maria da Penha;

08/03 - a partir das 7h30 - Café da manhã (Praça Nossa Senhora de Fátima), Roda terapêutica (Quadra Poliesportiva do Calabar), Oficina de Automaquiagem (Sorteio de sessão de fotos e brindes da Contém 1g), Palestra – Marco do 8 de março (Sorteio de brindes), Oficina de turbantes, Aula de Fitdance

09/03 - a partir das 8h - Cadastro Único Bolsa Família, Palestra – Alimentação Saudável, Saúde Mental (Posto de Saúde do Calabar), Aula de Fitdance

10/03 - a partir das 8h - Cadastro Único Bolsa Família, Palestra – Alimentação Saudável, Oficina Literária (Alto das Pombas), Jogo evolutivo sobre a violência doméstica (Quadra Poliesportiva do Calabar), Ser mulher (Jogo Quiz, maquiagem e fotos) (Quadra Poliesportiva do Calabar) e Aulão do Fitdance (Quadra Poliesportiva do Calabar)