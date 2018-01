Aproveite o Verão em Angra dos Reis

Região tem 365 ilhas, com mar verde-água, areia branca e uma belíssima vegetação da Mata Atlântica

O Verão já começou e é nessa época que Angra dos Reis, no Rio de Janeiro registra um número maior de turistas. A população chega a triplicar nesse período com a presença de turistas. A época considerada mais quente do ano marca também o início da alta temporada no litoral, o período que os hotéis e pousadas em angra dos reis, bares e restaurantes recebem mais clientes.

Angra dos Reis tem 365 ilhas, com mar verde-água, areia branca e uma belíssima vegetação da Mata Atlântica. Cada ilha reserva um atrativo diferente, a Gipoia, por exemplo, é boa para quem curte o dia, já a Itanhangá é para os amantes da noite e da badalação. Além das praias, outros passeios em angra dos reis valem muito a pena, como a visita ao Mercado de Peixe e o Museu de Arte Sacra. Os passeios de escuna, percorrem a maioria das ilhas e encantam pelos cenários paradisíacos.

Há também opções de mergulho em Angra. A Ilha Grande é um dos grandes pontos de mergulho no Brasil, com águas limpas e cristalinas, de temperatura agradável, é lá que estão uma das maiores concentrações de naufrágios do mundo, se considerarmos que a maioria deles são galeões europeus que naufragaram entre os séculos XVI e XIX. Normalmente, os pacotes de mergulho incluem um instrutor exclusivo, as saídas de barco, serviço de bordo, além dos equipamentos.

Com boa infraestrutura e muitas opções de hospedagem, é possível encontrar pousadas baratas na cidade e uma boa variedade de hotéis. A recomendação é que as reservas sejam feitas com antecedência para garantir boas acomodações.